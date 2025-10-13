A fines de septiembre, vecinas y vecinos del barrio Valle Verde expresaron su rechazo a la instalación de un parque industrial a metros de una zona residencial, tras enterarse que el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), aprobado en marzo por el Concejo Deliberante, lo habilita.

En el marco de sus reclamos, habitantes de Valle Verde realizaron una nueva asamblea la semana pasada. ¿El motivo? Continúan en “estado de alerta y movilización por la intención del Concejo Deliberante de rezonificar áreas linderas al barrio, las cuales pasarían de ser rurales a Zona Industrial, apta para industrias categoría 1, 2 y 3 (siendo éstas últimas altamente contaminantes)”, señalaron.

En esta oportunidad el debate central giró en torno a los temas a tratar en la próxima reunión junto a la Comisión de Urbanismo del Cuerpo Deliberativo.

“Se sintió el apasionado debate y la firme convicción de defender el territorio y la salud mediante la solicitud efectuada a concejales sobre la reubicación del área Industrial en una zona propicia para las actividades que compromete”, afirmaron.

Entre los argumentos que preocupan a vecinos y vecinas se encuentra la cuestión del agua, la cercanía de las napas en áreas naturales de escurrimiento y la contaminación del arroyo que cruzaría por la mitad de la zona estipulada para la planificada área industrial.

A su vez, y como vienen sosteniendo en documentos que han compartido, “la actividad industrial compromete seriamente la biodiversidad con la que cuenta el barrio y que convoca a la articulación con otras instituciones que realizan actividades allí como es el COA Pecho Colorado (Club de Observadores de Aves del Partido de Luján), actividades de extensión con la UNLu y la UBA (Universidad de Buenos Aires), por citar solo algunas”.

En este sentido, debatieron y valoraron la iniciativa del intendente Leonardo Boto de forestar con árboles nativos al inaugurar “La Ruta Papa Francisco”, citando su Encíclica Papal ¨Laudato Sí¨, “legado en la que se fundamenta esta acción ambiental, pero que se contradice ante la intención de convertir en área industrial los terrenos a escasos metros de dicha propuesta ambiental”, remarcaron.

Además, reivindicaron “el mensaje de la encíclica que denuncia el modelo de desarrollo que no considera las consecuencias a largo plazo, agotando los recursos naturales. La responsabilidad de los individuos y la comunidad internacional para proteger nuestra ‘casa común’ para las futuras generaciones, conectando el cuidado del ambiente con la justicia social”.

Y es desde allí donde vecinalmente refuerzan y sustentan su petición de que “se respete y garantice el derecho a la vida y a un ambiente sano”.

Es por ello que buscarán el diálogo con el intendente por medio de una solicitud de audiencia emanada por la Sociedad de Fomento, con el fin de conocer su opinión acerca de esta decisión y acercarle el reclamo.

Al finalizar la reunión, un grupo de vecinos se trasladó hacia la entrada del barrio a fin de tomar como oportunidad de visibilización la masiva peregrinación de fieles que se dirigían hacia la zona de la Basílica.

Así, peregrinos y peregrinas pudieron apreciar el pasacalles con el reclamo: “NO a la Zona Industrial en Valle Verde. Vecinxs en defensa del ambiente y la salud”.