Este martes por la mañana, trabajadores despedidos por Cerámica Cortines volvieron a bloquear el ingreso a la planta ubicada en la localidad de Cortínez. Se trata de 136 personas que perdieron su fuente laboral y vienen reclamando desde hace meses por sus indemnizaciones y por los nuevos despidos que podría producirse este mes.

“No dejamos pasar camiones. No vamos a permitir que sigan jugando con nuestras necesidades”, señalaron los trabajadores desde el ingreso a la fábrica. Y no descartan profundizar los reclamos con un bloqueo total si las autoridades de la empresa no mejoran la oferta para el pago de las indemnizaciones. En ese marco, trascendió que algunos trabajadores, ante la agobiante situación económica que atraviesan, estarían llegando a un acuerdo.

A fines de septiembre, tras sostener durante 72 horas el bloqueo del ingreso a la planta de Cortínez, los trabajadores despedidos por Cerámica Cortines marcharon hasta la delegación local del Ministerio de Trabajo. Allí, mantuvieron una nueva reunión pero no hubo acuerdo.

En total, son más de 130 las personas que perdieron su fuente laboral y se esperan más despidos este mes. Ante esto, los empleados despedidos trasladaron su protesta a la Unión Industrial Argentina y frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Fuimos a buscar el 100% de indemnización y no el 80% en cuotas y a frenar la tercera camada de telegramas que pretenden mandar en octubre”, expresaron en aquel momento los trabajadores en diálogo con LUJANHOY.

Pero hoy, la situación aún no tuvo una solución. Por tal motivo, este martes los trabajadores despedidos volvieron a bloquear el ingreso a la plante de Cerámica Cortines

Antecedentes

Esta situación comenzó en febrero 2025 con suspensiones y falta de pago de los sueldos. Previamente, los trabajadores cobraban 800 mil pesos por quincena, pero después pasaron a cobrar sólo 200 mil por quincena y hasta a veces, en cuotas.

“Hasta el día de hoy siguen así, las pocas personas que están trabajando les están pagando en cuotas el sueldo con un mes de atraso. En junio, echaron a 66 empleados y ahora en septiembre a 70: 65 empleados y 5 mensuales nos echaron y nos quieren pagar el 50% de la indemnización en cuotas, es decir, que una persona de 10 años le quieren pagar 12 millones en 15 cuotas y ahora que salió la segunda camada se van a unir para protestar”, apuntaron los trabajadores despedidos.

Acerca del futuro, expresaron que “en octubre, se espera la tercer camada de telegramas y así hasta que Cerámica Cortines presente la quiebra. En Pilar cerraron y dejaron a 300 personas afuera de una fábrica, en Cañuelas están todos suspendidos y en Alberti, también.

“Cerámica Cortines va por el mismo camino, solo que van más despacio que el resto de las empresas”, agregaron.