Como todos los años, LALCEC Luján invita a participar de la 18° edición de la Caminata “Prevenir es vivir”, que tendrá lugar el 25 de octubre a las 17 en la Plazoleta Antigua Estación Basílica, con el auspicio del Municipio.

Con un recorrido de 3 kilómetros, la actividad organizada por la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) – Luján tiene por objeto concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama.

La propuesta, enmarcada en el Octubre Rosa, tiene una inscripción que es un aporte solidario: Niño contribución de 5.000 pesos, aunque también puede adquirir el “kit remera”, que incluye la casaca del evento por un valor de 22.000 pesos, entre otras sorpresas.

Entre las y los vecinos que adquieran la remera se sorteará una bicicleta. Mientras que entre los que adquieran el bono contribución, se sortearán electrodomésticos.

¿Cómo y dónde inscribirse?

Quienes quieran participar, podrán inscribirse de manera presencial en La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer de Luján, ubicada en Ituzaingó 862, los siguientes días y horarios:

– Lunes de 12 a 17

– Martes de 10 a 12

– Miércoles de 13.30 a 16

– Jueves de 9.30 a 11.30.

Es importante remarcar que únicamente se aceptará efectivo. Para mayor información, los interesados podrán comunicarse al 2323 541169.

También, existen cupos disponibles de forma virtual ingresando a este enlace.

Se estima que más de 800 personas participarán del evento este año.

Música en vivo

Para finalizar la jornada, y acompañar la causa de concientizar sobre la prevención del Cáncer de mama, habrá diversas bandas en vivo. En ese marco, se presentarán “Todos contra Jaime”, “Skere”, y “Doctora Queen”.