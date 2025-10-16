La Universidad Nacional de Luján recibió este jueves en su Sede Central a más de 10.000 estudiantes secundarios que participaron de Expo UNLu 2025, en una “jornada emocionante que fortalece la esperanza en nuestra educación pública”, según definió el rector Walter Panessi.

En la apertura de la actividad, junto a Panessi brindaron la bienvenida a las y los visitantes la directora de Difusión Institucional de la Universidad, María José Ghignone; la inspectora jefa de Gestión Pública de la 10° Región, Gabriela Valverde, y el intendente de Luján, Leonardo Boto.

Luego del tradicional corte de cintas, a las 9 de la mañana, una verdadera marea juvenil copó cada sitio de la UNLu con desenfado adolescente: hasta las 16, protagonizaron una jornada considerada récord por los organizadores debido a la masividad de la convocatoria.

Aulas, laboratorios, el Campo Experimental, la Biblioteca y decenas de stands de las diferentes carreras, centros e institutos de la Universidad fueron algunos de los espacios apropiados por la curiosidad de las y los jóvenes, interesados en la oferta académica y los servicios que ofrece la UNLu.

Docentes, Nodocentes y Estudiantes de la Universidad interiorizaron a las chicas y chicas que se sumaron a la Expo sobre la infinidad de facetas del conocimiento científico, desde el olvidado reino de los hongos hasta las técnicas de resucitación cardio pulmonar, pasando por los mitos y realidades de los alimentos.

Orientación vocacional, talleres culturales, becas, pasantías e intercambio estudiantil con el extranjero se destacaron como aspectos de la vida universitaria que también ofreció la Expo UNLu. Le aportó color y sabor una diversa feria de artesanos y emprendedores que ofrecieron sus productos a los visitantes.

Participaron de la exposición docentes y estudiantes de 162 escuelas, provenientes de 24 localidades, quienes reflejaron con su presencia la voluntad de articulación entre la UNLu y la educación secundaria, que se expresa en incontables charlas y encuentros durante todo el año.

“En un contexto adverso, en el que la Comunidad Educativa reclama que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso, la multitudinaria Expo resultó una nueva muestra de la extraordinaria vitalidad de la UNLu”, remarcaron desde la Casa de Altos Estudios.