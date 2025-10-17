Por la 17° fecha del Clausura de la Primera B, Flandria derrotó el sábado pasado en el Estadio Carlos V por 1 a 0 a Argentino de Merlo, con gol de Franco Bustamante. Así, el Canario quedó a cinco puntos de la cima del Clausura y a uno de la clasificación al Reducido.

Ahora, por la 18° jornada, el Canario visitará en el Estadio Lorenzo Arandilla a Brown de Adrogué, que viene de igualar 1 a 1 con Fénix y ocupa la 11° posición en el Clausura con 21 puntos y la 9° en la General con 49 unidades. Mientras que el Canario marcha 4° en el Clausura con 26 puntos y 11° en la General con 48 unidades

El partido se jugará este sábado a las 11, con arbitraje de Maximiliano López Monti. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle no realizaría cambios.

Por lo tanto, el Canario formaría con: Maximiliano Gagliardo; Andrés Camacho, Ariel Morales, Fernando Evangelista y Martín Correa; Cristian Ludueña, Bruno Guelfi, Gonzalo Salega y Franco Bustamante; Tomás Martínez y Jonatan Palacio. DT: Arnaldo Sialle.