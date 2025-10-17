El 17 de octubre de 1755, el pago de Luján obtenía su título de “Villa de Nuestra Señora de Luján”.

A mediados de 1755, los vecinos de Luján, liderados por el noble Juan de Lezica y Torrezuri, solicitaron al Gobernador José de Andonaegui la elevación del pago de Luján a la categoría de Villa.

Para ser adjuntado al expediente fue trazado el plano de la futura Villa (en forma de damero) tal como lo establecían las leyes de Indias, siendo la primera traza de este tipo en el territorio de la Pampa Bonaerense. Dicho expediente consignaba además, que Luján tenía unos 200 habitantes y más de 40 casas en las cercanías de la plaza.

Andonaegui le otorgó el título de “Villa de Nuestra Señora de Luján”, quedando a la vez instituida la primera autoridad: el Cabildo.

Este era el gobierno de la ciudad, sus funciones eran municipales, políticas y judiciales. Tenía a su cargo: el cuidado de la cárcel, la protección de pobres y menores, la higiene, el abasto y la defensa de la población, la celebración de festividades civiles y eclesiásticas, y toda clase de atribuciones relacionadas con los intereses públicos.

El título oficial de la Villa fue concedido mediante Real Cédula de Su Majestad Fernando VI, fechada el 30 de mayo de 1759. Quedaban definidos así, el gobierno local y la jurisdicción que le correspondía: desde el río de las Conchas (actual Reconquista) hasta el río Areco, y desde el Río de la Plata hasta el límite con el territorio indígena.

Fuente: Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo