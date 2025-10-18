En la ida de la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B, Luján igualó en Gerli 1 a 1 con El Porvenir, con gol de Eladio Ramos. Y luego, en el Estadio 1 de Abril, triunfó por 1 a 0 con un tanto de Fermín Urtasun a cuatro minutos del final y avanzó de ronda.

Por su parte, el miércoles pasado, por el partido de ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B, igualó 0 a 0 con Sportivo Barracas en cancha de Almagro.

Y ahora, por el encuentro de vuelta, el conjunto dirigido por Santiago Fredes recibió a Sportivo Barracas en el Estadio 1 de Abril del barrio San Emilio.

El partido se disputó desde las 15.30 y fue arbitrado por Mateo Bocaccia. Y respecto del equipo, el técnico Santiago Fredes realizó dos cambios: Tomás Bellido por Lucas Gómez y Brandon Arriola por Tomás Luján.

El inicio del partido fue parejo, con ambos intentando adueñarse de la pelota en el medio y a partir de ahí salir rápido en busca del arco rival. De entrada prevaleció Sportivo Barracas, porque generaba espacios, sobre todo por izquierda. Pero con el correr de los minutos Luján equilibró las acciones y también llegó al área rival.

Hasta que a los 24 minutos llegó la más clara, porque tras un buen pase de Leandro Coronel, Brandon Arriola encaró desde mitad de cancha, fue juntando jugadores y en la puerta del área la abrió a la izquierda para Facundo Rojas, que mandó el centro rasante. Y por el segundo palo llegó Eladio Ramos, quien increíblemente remató desviado.

Y cinco minutos después, tras un error defensivo de Luján la recuperó Julián Rodríguez y solo frente a Matías Lescano lo gambeteó y remató al arco. Pero para fortuna del Lujanero, el disparo se fue desviado.

La visita tenía todo controlado, pero a los 39 Matías Blengio dio un pase corto, Tomás Bellido la interceptó y le terminaron cometiendo penal. De la ejecución se hizo cargo Eladio Ramos, quien remató al palo izquierdo del arquero y puso el 1 a 0.

En el complemento, el partido ganó en intensidad. Sportivo Barracas salió decidido a empatarlo y a los 3 minutos llegó la polémica de la tarde, porque Lucas Rancic remató al arco, Diego Molina giró y la pelota le dio en el codo. Pero el árbitro, acertadamente, no sancionó penal a pesar del reclamo de todo el banco de suplentes del conjunto visitante.

Con el correr de los minutos, Luján comenzó a equilibrar el juego a pesar de la pérdida de Eladio Ramos por lesión. Y a los 19 minutos, tras la arremetida de Arriola se lo perdió increíblemente Lucas Gómez con un remate en el palo y en el rebote Oviedo le dio por arriba del travesaño. Y enseguida volvió a perdérselo Gómez solo frente al arquero visitante.

A los 33 minutos Jorge Rosas Quintero le metió un cabezazo a Julián Ford y dejó a Sportivo Barracas con un hombre menos.

Parecía historia sellada. Pero Luján no lo liquidó y en la última de la tarde, a los 51 minutos, la visita llegó al empate por intermedio de Román Elsegood, quien la empujó abajo del arco. Y en la definición por penales Sportivo Barracas acertó los cinco y se quedó con el pasaje.

Más allá de la tristeza del pueblo Lujanero, gran campaña del equipo dirigido por Santiago Fredes.

Síntesis

Luján: Matías Lescano; Fermín Urtasun, Nahuel Icazatti, Diego Molina y Leandro Coronel; Facundo Rojas, Enzo Oviedo, Tomás Bellido y Julián Ford; Eladio Ramos y Brandon Arriola. Santiago Fredes.

Goles: PT 42m Eladio Ramos (L) de penal; ST 51m Román Elsegood (SB).

Cambios en Luján: 39m Tomás Luján por Brandon Arriola y Diogenes Notta por Facundo Rojas.

Incidencias: ST 33m Jorge Rosas Quintero (SB).

Arbitro: Mateo Bocaccia.

Cancha: Estadio 1 de Abril.

Definición por penales:

– Tomás Luján (L): 1-0

– Matías Blengio (SB): 1-1

– Facundo Oviedo (L): 2-1

– Franco Rebussone (SB): 2-2

– Nahuel Icazatti (L): 3-2

– Ignacio Zanzi (SB): 3-3

– Leandro Coronel (L): 3-3

– Lucas Martínez (SB): 3-4

– Diego Molina (L): 4-4

– Cristian Veliz (SB): 4-5