Por la 17° fecha del Clausura de la Primera B, Flandria derrotó el sábado pasado en el Estadio Carlos V por 1 a 0 a Argentino de Merlo, con gol de Franco Bustamante. Así, el Canario quedó a cinco puntos de la cima del Clausura y a uno de la clasificación al Reducido.

Ahora, por la 18° jornada, el Canario visitó en el Estadio Lorenzo Arandilla a Brown de Adrogué, que venía de igualar 1 a 1 con Fénix y ocupaba la 11° posición en el Clausura con 21 puntos y la 9° en la General con 49 unidades. Mientras que el Canario marchaba 4° en el Clausura con 26 puntos y 11° en la General con 48 unidades

El partido se jugó este sábado a las 11, con arbitraje de Maximiliano López Monti. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle realizó dos cambios: Daniel González y Alejandro Nalerio por Cristian Ludueña y Gonzalo Salega.

El primer tiempo fue favorable a Flandria, que presionó en el medio y cada vez que la recuperó buscó salir rápido. Así, Franco Bustamante, tras una buena jugada individual, remató cruzado desde adentro del área y la pelota se fue desviada. Y luego inquietó con un frentazo de Fernando Evangelista, tras un tiro de esquina, que rechazaron justo sobre la linea.

Hasta que a los 40 minutos, tras un centro al área y un despeje, Bruno Guelfi tuvo tiempo de pararla, perfilarse y sacar un derechazo preciso que se metió junto al palo izquierdo y se convirtió en el 1 a 0 para el Canario.

En el complemento, Brown tomó la iniciativa y fue llevando a Flandria contra su propio arco. Y aunque se defendió bien, Maximiliano Gagliardo tuvo algunas intervenciones claves para mantener el cero en su arco.

Sobre el final, Benjamín Giménez se metió al área con pelota dominada y dio la sensación que lo tocaron abajo. Pero a pesar del reclamo, el árbitro no cobró penal.

Y cuando parecía que el Canario se quedaba con tres puntos claves, llegó el tiro de esquina para el Tricolor, un cabezazo en el área y en el punto del penal apareció Brandon López. Y el delantero, ante las dudas de Ariel Morales, tuvo tiempo para pararla, levantarla e improvisar una “chilena” que le permitió establecer el agónico empate.

Así, Flandria dio un paso en falso y desperdició la chance de quedar momentáneamente a dos puntos de la cima y de meterse en zona de clasificación al Reducido.

Flandria formó con: Maximiliano Gagliardo; Andrés Camacho, Ariel Morales, Fernando Evangelista y Martín Correa; Daniel González, Bruno Guelfi, Alejandro Nalerio y Franco Bustamante; Tomás Martínez y Jonatan Palacio. DT: Arnaldo Sialle.

Lo que viene

Ahora, por la 19° fecha, recibirá en el Estadio Carlos V a Acassuso, otro rival directo en la lucha por un lugar en el Reducido.