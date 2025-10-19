La tranquilidad del domingo se vio alterada por un nuevo accidente de tránsito en pleno centro de la ciudad. En este caso, se produjo nuevamente en Mitre y Leandro N. Alem, una esquina en la que habitualmente ocurren siniestros viales por la gran circulación de vehículos.

El accidente se produjo minutos antes de las 19 entre un Volkswagen Polo y un colectivo de la Línea 203 de la empresa Azul Sata.

Por motivos que se intentan establecer, el colectivo, que circulaba por Mitre, impactó con su parte frontal contra el costado derecho del Volkswagen Polo. Y por el violento golpe, el auto terminó sobre la vereda de Mitre y en dirección contraria al tránsito.

Según informaron en el lugar del hecho a LUJANHOY personal del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, que trabajó con tres móviles, en total 15 personas resultaron heridas tras el violento impacto.

Por un lado, en el auto viajaban tres personas: dos mujeres y un hombre. La persona que conducía pudo bajar del rodado por sus propios medios, aunque fue trasladada al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján.

En tanto, la otra mujer, que viajaba en el asiento trasero, y el hombre, que lo hacía como acompañante, se llevaron la peor parte porque el colectivo impactó en sus puertas, quedaron atrapados en los habitáculos y tuvieron que ser rescatados por los Bomberos.

Al hombre le costaba respirar y un médico que pasaba en moto lo asistió junto a los servidores públicos. Mientras que la mujer fue inmovilizada y trasladada en grave estado.

Por su parte, 12 personas que circulaban en el colectivo también sufrieron politraumatismos y tras ser asistidas primero por vecinos y transeúntes y después por los Bomberos, fueron trasladadas al Hospital con diversas heridas.

En el lugar también trabajó personal policial y de la Patrulla Municipal, tanto en la toma de datos como en el reordenamiento del tránsito, ya que se realizó un corte en avenida Humberto y Mitre y en San Martín y Leandro N. Alem.