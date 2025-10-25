Actualizada// Este domingo los argentinos volverán a las urnas en el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025. El resultado definirá el nuevo Congreso, ya que se elegirán 127 diputados y 24 senadores. Mientras que en el caso de la provincia de Buenos Aires se elegirán 35 bancas para la Cámara de Diputados de la Nación, entre 15 listas que se enfrentarán.

Por primera vez en la historia se implementará la Boleta Única Papel (BUP) en todo el país. La medida, respaldada por la Ley Nº27.781, busca simplificar el proceso y evitar las maniobras clásicas de robo o faltante de boletas, una práctica denunciada por distintos partidos en cada elección.

¿Qué cargos se eligen y dónde?

En Diputados, se renuevan 127 bancas, con representantes en todas las provincias. La cantidad por distrito depende de la población y se alterna en mitades en cada ciclo electoral.

Mientras que en Senadores, se renuevan 24 bancas en las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires.

Pero en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires -y por ende a Luján-, se elegirán 35 bancas para la Cámara de Diputados de la Nación, entre 15 listas que se enfrentarán.

El padrón habilita a votar a todos los argentinos nativos desde los 16 años y a los naturalizados desde los 18. El voto es universal, igual, secreto, libre y obligatorio:

– Universal: lo ejercen todas las personas habilitadas, sin distinción de sexo, religión o condición social.

– Igualdad: todos los votos tienen el mismo valor.

– Secreto: nadie está obligado a revelar su elección.

– Obligatorio: quienes figuren en el padrón deben sufragar o justificar su ausencia.

Los jóvenes de 16 y 17 años vuelven a jugar un papel clave por la Ley de Voto Joven (26.774), que ya amplió la base electoral en 2013 con más de un millón de nuevos votantes.

No podrán votar en estas elecciones los extranjeros residentes, los condenados por delitos dolosos mientras dure su condena y otros grupos excluidos por la Ley Electoral.

Qué pasa si no voto en las elecciones 2025

La ausencia injustificada acarrea sanciones económicas y la inclusión en el Registro de Infractores, lo que puede generar problemas para realizar trámites (como sacar pasaporte) y la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante tres años, según lo establece el artículo 125 del Código Electoral.

La Cámara Nacional Electoral aclara que, aunque alguien no haya votado en elecciones provinciales, está habilitado para hacerlo en las nacionales de octubre.

Documentos válidos

Para votar se debe presentar uno de los siguientes documentos:

– Libreta de enrolamiento o cívica.

– DNI libreta verde o celeste.

– Tarjeta del DNI libreta celeste(incluso la que dice “No válido para votar”).

– DNI tarjeta.

– No será aceptado el DNI en el celular ni un ejemplar anterior al registrado en el padrón, aunque sí versiones posteriores.