Quizás sea esta la manera que encuentra la gente solidaria de agradecer a otra gente solidaria: generando un momento de encuentro, de alegría, con música y abrazos y sintiendo que en esos gestos se devuelve lo recibido. Un momento donde la alegría empuja a todo lo demás, por ese rato, tan necesario, del disfrute compartido.

Entonces, llega una Peña. Como opción elegida. Como necesidad y urgencia de alegría. Eso mismo, también es prioritaria la alegría. Y así lo han vivido y disfrutado en otras ediciones de ese evento, la gente del Merendero “Piecitos Pequeños” del barrio Villa del Parque. Con Alejandra Eugui sosteniendo, empujando al andar, abrazando las esperanzas cotidianas del estar mejor. Y ahora, con otra Peña que se llevará a cabo el 15 de noviembre y para la cual, están necesitando colaboración.

TODO ES NECESARIO

Será un momento de artistas en escena y público aplaudiendo. Pero también será un momento de disfrutar de algo rico que además, simbolice el ingreso en dinero que el Merendero necesita para sostener su actividad. Por eso, se invita a la comunidad a ayudar.

“La verdad es que todo está costando mucho más que años atrás, no logramos nunca tener un stock de cosas, lo que entra en donaciones es poco entonces es continuamente estar haciendo algo, si no es la feria, o una rifa, o un evento, siempre organizando algo” le contaba a LUJÁNHOY Alejandra Eugui, fundadora y coordinadora de “Piecitos Pequeños”, que genera diversas actividades para poder continuar ofreciendo la ayuda tan necesaria para las familias del barrio.

“Yo nunca paro, nunca bajo los brazos, soy creyente, soy católica, tengo mucha Fé en Dios y siempre digo ‘por favor Diosito’ y aunque dicen que Dios aprieta pero no ahorca, en estos momentos nos sentimos demasiado apretados. Donde surge una donación allá voy a buscarla, pagando el remís y la vamos remando para seguir dando las dos meriendas semanales, aunque nos cueste un montón no les fallamos, si llueve y no podemos hacerlo presencial se lo damos a modo vianda” decía remarcando que las viandas se entregan a 100 chicos y la merienda presencial de los sábados en el espacio del merendero, a 50.

“Es un número al que hay que responder, al que yo asumo el compromiso porque lo que hago lo hago con amor, desde el corazón y no quiero fallarles, es una lucha constante que tengo para que no me pase el tener que decirles algún día ‘no vengan porque no tengo para darles’, así estamos”.

A DISFRUTAR DE LA PEÑA

Llega entonces este evento que se realizará el 15 de noviembre de 12 a 17:30 en la sede de la Sociedad de Fomento del barrio Lanusse, ubicada en Dr Luppi 1546, gesto solidario también de la gente de la Comisión Directiva que a toda alegría también suman su gran aporte.

“La peña surgió como idea de Maru Lupercio, que es una genia, siempre me ayuda, ella convoca a los artistas y hace todo el tema de la conducción en la Peña y yo me encargo de conseguir las donaciones para el servicio de cantina así que estamos pidiendo que la comunidad nos ayude con eso, con donaciones de gaseosas, hamburguesas, chorizos, pan, algo dulce, algo para sortear porque siempre hacemos sorteos que a la gente le encanta. Todo sirve, todo suma y la idea es que la gente pase un sábado agradable que disfruten de los artistas de Luján que siempre son tan solidarios conmigo y que se lleven lindos premios” decía Alejandra.

Y agregaba: “Yo sola no podría seguir, entonces necesito de la ayuda de la gente, que me sigan apoyando, en diciembre se cumplen 9 años que hago esto y quiero seguir haciéndolo pero necesito de la ayuda de todos”.

Quien pueda colaborar en esta previa, en este tiempo de organización, puede contactarse al 2323 674892 sabiendo que lo mínimo puede significar mucho para quienes tanto necesitan.

Música, canto, baile, para que la solidaridad de “Piecitos Pequeños” tenga lo que también es prioritario: alegría.