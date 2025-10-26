Este domingo los argentinos volvieron a las urnas en el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales 2025. El resultado define el nuevo Congreso, ya que se eligen 127 diputados y 24 senadores. Mientras que en el caso de la provincia de Buenos Aires se renuevan 35 bancas para la Cámara de Diputados de la Nación, entre 15 listas que se enfrentaron.

Por primera vez en la historia se implementó la Boleta Única Papel (BUP) en todo el país. La medida, respaldada por la Ley Nº27.781, buscó simplificar el proceso y evitar las maniobras clásicas de robo o faltante de boletas, una práctica denunciada por distintos partidos en cada elección.

¿Qué cargos se eligieron y dónde?

En Diputados, se renuevan 127 bancas, con representantes en todas las provincias. Mientras que en Senadores se trata 24 bancas en las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires -y por ende a Luján-, se elieron 35 bancas para la Cámara de Diputados de la Nación.

Y a diferencia de lo que sucedió en las Elecciones Legislativas Provinciales del 7 de septiembre, donde Fuerza Patria ganó con amplitud en Luján para concejales, consejeros escolares y senadores bonaerenses, ahora los números son totalmente opuestos y el gran ganador fue la Alianza La Libertad Avanza.

A pesar del escándalo con José Luis Espert, que tuvo que bajar su candidatura y fue remplazado por Diego Santilli (aunque su rostro no apareció en la Boleta Única Papel), la Alianza La Libertad Avanza sorprendió a nivel provincial -territorio peronista si los hay- y triunfó con el 41,45% de los votos, con más de tres millones y medio de votos.

Escrutado el 98,35% del padrón, en segundo lugar quedó Jorge Taiana, de Fuerza Patria, con el 40,90%. Mientras que el tercer lugar fue Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad con el 5,04% de los votos y el cuarto para Fernando Burlando de Propuesta Federal para el Cambio con el 2,79%.

Los números en Luján

En nuestra ciudad la diferencia fue muy amplia, ya que escrutado el 99,64% del padrón, Santilli triunfó con el 46,37% (29.910 votos).

En segundo lugar se ubicó Taiana con el 37,47% (24.171 sufragios); tercero terminó Nicolás Del Caño del FIT-Unidad.