Con el objetivo de garantizar espacios de aprendizaje seguros y cómodos, el Municipio de Luján a través del Fondo Educativo Provincial continúa desarrollando obras de refacción y mejoras edilicias en instituciones del distrito.

En el Jardín N°911 del barrio Ameghino, se llevó a cabo la reforma de la cocina. Se cambió el termotanque eléctrico, se colocó una campana con salida de ventilación, se renovaron las mesadas de granito, y se demolió el tabique divisorio para ampliar la cocina y el espacio en general. También se instalaron nuevas bajomesadas, se realizaron arreglos de la cubierta colocando babetas y el recambio de la canaleta de desagüe, para finalmente construir el cielorraso nuevo de PVC, completando la intervención con la pintura completa de la cocina.

La obra tuvo como fin mejorar la distribución del área de trabajo, para facilitar el flujo de personal y la preparación de alimentos.

En la Escuela Primaria N° 20 de la localidad de Carlos Keen, se ejecutó la reparación de la cubierta y reformas internas. Se colocó un nuevo cielorraso en cocina, aula, dirección y baños docentes. Se repararon las cargas, paredes agrietadas, la cubierta y se colocaron babetas. Por último, se podaron árboles y se limpiaron las losas.

En el Centro de Estimulación y Aprendizajes Temprano, se realizó el mejoramiento del espacio recreativo incorporando juegos de primera infancia. Se colocó un mangrullo mini, una calesita rotomoldeo, un tobogán rampa, un juego resorte elefante, un tubo de gateo y un pórtico doble.

En la Escuela Primaria N°12 del centro de la ciudad y el Jardín de Infantes N° 914 del barrio San Bernardo se mejoraron los baños del establecimiento para asegurar su correcto funcionamiento y condición de uso. En este sentido se renovaron las cañerías, se retiraron inodoros y mingitorios para ser reemplazados por nuevos artefactos, se colocaron espejos, se llevaron a cabo reparaciones y tareas de pintura de cielorraso, paredes, y el recambio de puertas.

Por último, se encuentra en ejecución la refacción de los baños de la Escuela Secundaria N° 1 del centro de la ciudad.

Estas acciones forman parte de un compromiso sostenido del Municipio de Luján con la puesta en valor de la infraestructura escolar, para asegurar que niños, niñas y adolescentes transiten sus años escolares en entornos seguros y apropiados para las actividades educativas.