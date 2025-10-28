Una moto robada en la intersección de Fernández Moreno y Almafuerte, en el barrio Ameghino, fue recuperada pocas horas después por personal policial en la esquina de Monte Carballo y Gálvez, del barrio Juan XXIII. El rodado, una Zanella 110cc., se hallaba abandonado, con el faltante de la rueda delantera.

El hallazgo se produjo durante los recorridos preventivos en el marco del Plan “Luján Alerta 24”, cuando efectivos de la Comisaría Luján Primera advirtieron la presencia del vehículo.

Minutos después, un vecino del Ameghino se presentó en la seccional para denunciar el robo de su moto, comprobándose que se trataba del mismo vehículo recuperado.

Intervino la UFI Nº10 de Luján, que caratuló las actuaciones como “hallazgo de motovehículo”.

Desde la Comuna remarcaron “la importancia de realizar las denuncias policiales ante cualquier hecho delictivo, ya que permiten esclarecer casos y realizar estadísticas que se trabajan en el observatorio del delito, permitiendo constituir herramientas para la posterior elaboración de políticas públicas vinculadas a seguridad”.