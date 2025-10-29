La organización internacional austríaca de bienestar animal Four Paws inició en agosto la primera fase de su misión de emergencia en el antiguo Zoológico de Luján, el cual fue cerrado en 2020 debido a graves problemas de bienestar animal.

En ese marco, tal como informaron desde la organización, veterinarios y expertos en vida silvestre se encuentran en nuestra ciudad brindando atención urgente a más de 60 grandes felinos y dos osos.

“La evaluación veterinaria, que duró un mes —la mayor de grandes felinos en un zoológico jamás realizada en tan poco tiempo en Latinoamérica—, presenta un importante desafío logístico. Muchos recintos del antiguo zoológico son pequeños y están superpoblados, albergando grandes grupos de grandes felinos, a menudo leones y tigres juntos. Los osos se mantienen separados, también en condiciones de confinamiento”, señalaron.

En agosto de 2025, Four Paws y la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación realizaron una evaluación visual inicial de los animales en el antiguo Zoológico de Luján. Tras esta visita, Four Paws asumió la responsabilidad del cuidado de los grandes felinos y osos del lugar.

“Nos preocupa seriamente la seguridad, la salud y el bienestar de los animales. Algunos requieren atención crítica. Es fundamental verificar el estado de salud de cada animal para garantizar que se atiendan sus necesidades inmediatas. Para ello, cada león, tigre y oso debe ser sedado y trasladado a una unidad veterinaria temporal en el lugar. Allí, dos equipos veterinarios realizan exámenes y cirugías de emergencia si es necesario. Nuestro trabajo no termina con la evaluación veterinaria. Ya estamos planificando los próximos pasos para garantizar que los animales tengan una mejor vida”, explicó el veterinario egipcio Amir Khalil, uno de los doctores que lidera la misión de emergencia de Four Paws en Argentina.

La mitigación de la actual emergencia de bienestar animal en el antiguo Zoológico de Luján marca el primer paso hacia la firma de un Memorando de Entendimiento (MdE), acordado entre Four Paws y el gobierno argentino en julio de 2025.

El MdE describe el objetivo colectivo de erradicar la tenencia privada y el comercio de grandes felinos en el país. Fue firmado por Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, y Luciana D’Abramo, Directora de Programas de Four Paws.

“El memorando de entendimiento permite a Four Paws actuar como consultor neutral, brindando asesoría especializada a todas las autoridades y legisladores para evaluar las condiciones de vida de los grandes felinos en Argentina. Cuando sea necesario, colaboraremos con el gobierno para reubicar a los animales en entornos adecuados para su especie. Sabemos que muchos grandes felinos en Argentina viven en condiciones inadecuadas y enfrentan constantes problemas de bienestar animal. Nuestro objetivo es lograr reformas legislativas que fortalezcan los estándares de bienestar animal para los grandes felinos en todo el país y prevengan futuras emergencias. Argentina tiene ahora la oportunidad de convertirse en un referente regional en la protección de los grandes felinos”, remarcó Luciana D’Abramo.