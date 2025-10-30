A partir de una denuncia realizada por un matrimonio de Jáuregui, personal de la Comisaría Luján Segunda aprehendió el lunes a dos sujetos que intentaron estafar a la pareja.

Según el testimonio de las víctimas, los hombres arribaron en un Renault 9 de color rojo y se presentaron en el domicilio haciéndose pasar por clientes de su hijo, con la intención de pedir dinero.

Al advertir la maniobra, los propietarios se negaron y los delincuentes se dieron a la fuga.

De inmediato se dio aviso a la Policía, que desplegó un operativo cerrojo y logró interceptar el vehículo en Tropero Moreira y Estrada, en Pueblo Nuevo, procediendo a la detención de ambos individuos.

Se trata de dos hombres de 36 y 49 años. Y sobre uno de ellos pesaba un pedido de captura activo emitido por el Tribunal N°2 de Azul.

En el procedimiento se secuestró el vehículo y varios teléfonos celulares.

En el hecho interviene la UFI N°10 de Luján, que inició actuaciones caratuladas “tentativa de estafa”. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.