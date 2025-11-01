Por la 18° fecha del Clausura de la Primera B, el 18 de octubre Flandria ganaba en su visita a Brown de Adrogué con un golazo de Bruno Guelfi y se metía en zona de Reducido. Pero en tiempo de descuento Brandon López lo empató con otro golazo.

Ahora, por la 19° y antepenúltima jornada, el Canario recibirá en el Estadio Carlos V a Acassuso, que viene de derrotar por 3 a 1 con Fénix y ocupa la 15° posición en el Clausura con 20 puntos pero la 5° en la General con 54 unidades. Mientras que el Canario marcha 5° en el Clausura con 27 puntos y 10° en la General con 49 unidades

El partido se jugará este sábado a las 15.30, con arbitraje de Sebastián Bresba. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle realizaría tres cambios: Cristian Ludueña, Gonzalo Salega y Benjamín Giménez por Alejandro Nalerio, Tomás Martínez y Jonatan Palacio.

Flandria formó con: Maximiliano Gagliardo; Andrés Camacho, Ariel Morales, Fernando Evangelista y Martín Correa; Daniel González, Cristian Ludueña, Bruno Guelfi y Gonzalo Salega; Benjamín Giménez y Franco Bustamante. DT: Arnaldo Sialle.