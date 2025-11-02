Juegan con música porque saben cómo hacer del juego, un camino profesional. No pierden la frescura del verse y la sutileza del decirse lo que se cantan. Lo que cantan. Y no descuidan ni dejan para un segundo plano la trama musical que los hace artistas.

Hay una dedicada construcción de las canciones siempre. Vicky Ayale y David Desivo son dupla poniendo de cada sí todo para que suene como suena la música que hacen.

Y recientemente hicieron algo más: “El viaje”, la nueva canción que acaba de ser presentada, con una producción musical y visual que ya puede disfrutarse desde las plataformas musicales.

CAMINO DE MÚSICA

El paisaje son ellos. Y ellos son música. Andar juntos con un pentagrama a flor de piel, es la manera que tienen de recorrer el tiempo que los encuentra cantando. Y es un festejo la vida cantada. Y de ese festejo saltan chispas, rayos, luminiscencias, porciones de sol, estrellas encendidas… canciones.

“En cada viaje, en algún recuerdo, en algún anhelo o en cada hito importante en mi vida -para bien o para mal- surge como la necesidad de escribir, de componer, de plasmar todo aquello que nos atraviesa en ese mismo instante”, decía David Desivo acerca de esta tarea elegida del crear canciones.

“Hoy la vida me sonríe y esa felicidad intentamos plasmar con Vicky, tanto en la canción como en el videoclip” sostenía el músico lujanense haciendo referencia a la nueva canción del dúo que conforma con Vicky Ayale.

“Como siempre decimos, una canción nace, es tuya en un primer momento hasta vuela y alguien la toma, se identifica de algún modo, y la termina haciendo suya de acuerdo a su libre interpretación, y eso es la magia de la música”.

Así pasa con “El viaje’. Hay montañas, puentes, escenarios naturales interminables del país. Está la Basílica, la postal lujanense, está la mirada cómplice, el abrazo, la alegría.

Están Vicky y David. Está la música. Bien hecha, bien interpretada, bien cantada. Todo puede entrar, sencillamente, en una canción. Ahí, en “El viaje”, está todo.

¡A escucharlos!