Luego de que circulara por redes sociales una convocatoria masiva para movilizarse a Luján por la noche de Halloween desde distintos partidos cercanos, la Secretaría de Protección Ciudadana, en el marco del Plan “Luján Alerta 24”, llevó adelante un importante operativo de control vehicular y prevención en diferentes accesos del distrito, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público durante la jornada del viernes por la noche.

El despliegue incluyó controles coordinados entre las áreas municipales de Transporte y Tránsito, Guardia Urbana, Patrulla Municipal y el Centro Operativo de Monitoreo (COM), junto a fuerzas policiales, Gendarmería, Infantería y Seguridad Vial.

Los mencionados dispositivos estuvieron ubicados en Peaje Luján del Acceso Oeste mano a nuestra ciudad, Ruta 192 y 7, Rotonda de Praderas, Lorenzo Casey en el cruce con la Ruta 47 y la vieja Ruta 5, Acceso Oeste entre Puente Libertad y Puente Beschtedt, cruce de las rutas 6 y 34, ruta 7 y ruta 6, bajada de la autovía a Mercedes en la ruta 47, acceso a Jáuregui, ruta 192 y Litardo en Torres.

Mientras que los dispositivos dinámicos tuvieron lugar en la Plazoleta Antigua Estación Basílica, Plaza Belgrano y Zona Histórico Basilical, Parque San Martín sobre Carlos Pellegrini, barrio Luna y alrededores y zona céntrica de la ciudad.

Durante las acciones, según informaron desde la Comuna, se controlaron más de 100 vehículos, se labran 38 actas de infracción, se secuestraron cuatro automóviles y más de 20 motocicletas —nueve de ellas por caños de escape antirreglamentarios—, y se retuvieron cuatro licencias de conducir.

Las infracciones más frecuentes fueron falta de documentación, ausencia de casco reglamentario, caños de escape modificados, y circular sin seguro o dominio visible.

“El resultado fue altamente positivo, destacándose que no se registraron incidentes ni maniobras peligrosas en los principales accesos ni dentro de la ciudad”, indicaron.

“Estas acciones forman parte del trabajo sostenido del Plan Luján Alerta 24, que refuerza la prevención, el control y la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el distrito”, completaron.