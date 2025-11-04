La Policía esclareció varios hechos delictivos perpetrados bajo la modalidad “entraderas” en Open Door, la zona ruta de Luján, Mercedes y Chivilcoy. En ese marco, fue detenido un sujeto de 39 años, que está acusado de ser el líder de la banda.

La investigación se inició el 14 de septiembre de 2024, luego de que un hombre de 49 años denunciara que fue sorprendido en su domicilio ubicado en el barrio cerrado “Altos de Mercedes”, de la localidad vecina, por tres sujetos armados que mediante intimidación de arma de fuego lo redujeron y le sustrajeron dinero, pertenencias y su camioneta Toyota Hilux de color blanca.

Mientras que el segundo hecho fue perpetrado el 7 de marzo de este año cuando seis delincuentes armados, con el rostro cubierto y guantes, ingresaron en un campo sito en el kilómetro 9,1 de ruta 192, en la localidad de Open Door.

En esa oportunidad, redujeron al propietario, de 51 años y árbitro de polo, y a su grupo familiar, maniatándolos y robándoles 3.000 dólares, 800.000 pesos, electrodomésticos, teléfonos celulares y los dos vehículos de las víctimas con los que huyeron: un Volkswagen Golf y un Toyota Corolla Cross, ambos de color negro.

Tras amplias tareas investigativas realizadas por efectivos de la DDI Luján, que incluyeron seguimientos y filmaciones, lograron establecer el lugar donde se escondía el líder de la banda en Francisco Álvarez, partido de Moreno.

Y luego de varios días de seguimiento a su entorno familiar, establecieron que los hijos del investigado concurren a una Escuela Primaria 64. Allí montaron una vigilancia encubierta en horario escolar y minutos antes del egreso de los menores lo interceptaron cuando arribó en una Volkswagen Saveiro de color gris. Además, le secuestraron teléfonos celulares y el rodado en el que se movilizaba.

En la investigación intervienen la Fiscalía N°1 de Mercedes, a cargo del doctor Luis Emilio Carcagño, y el Juzgado de Garantías N°1 del doctor Marcelo Romero. El hecho fue caratulado “robos agravados reiterados”.

Por otra parte, se supo que el detenido sería responsable de otros cuatro hechos delictivos.

El 4 de marzo de 2024, en un campo de La Rica, en Chivilcoy, cinco delincuentes armados, encapuchados y con guantes maniataron a la víctima y su grupo familiar, sustrayendo dos camionetas, dinero, herramientas y electrodomésticos.

Tres días después, el propietario y el empleado de un campo ubicado en el Camino Real a San Sebastián, en el partido de Chivilcoy, fueron sorprendidos por cuatro sujetos también armados y encapuchados que los maniataron y sustrajeron dinero en efectivo, herramientas de mano, un dron, una Volkswagen Amarok y un cuatriciclo Yamaha Raptor 300cc.

Otro ilícito fue cometido el 5 de julio de este año bajo el mismo modus operandi: sujetos armados ingresaron a una vivienda en una zona rural de nuestra ciudad -de la cual no se informó la dirección-, redujeron a sus moradores, los maniataron y robaron una escopeta 12/70, un fusil .22 magnum, 2.400 dólares, una motosierra, una sopladora, una motoguadaña, un compresor chico, cajas de herramienta y una Toyota Hilux de color blanca.

Mientras que el 7 de julio de este año, en tanto, la DDI realizó un allanamiento donde aprehendió al hermano del líder de la banda y secuestró aparatos de telefonía y la camioneta sustraída a la víctima.

Asimismo, los investigadores trabajan con la UFI N°9 con el objetivo de establecer si el detenido también es partícipe de otro “robo agravado por el uso de arma de fuego en despoblado y en banda”, el cual fue perpetrado el 19 de agosto de este año en un campo ubicado en el kilómetro 162 de la ruta 6, en Open Door.

Aquel día, tres sujetos encapuchados, con guantes y armados con armas de fuego cortas y largas ingresaron a la finca, redujeron a sus moradores y tras revolver la vivienda se llevaron una mochila que con dinero en efectivo (aún no se pudo establecer cuánto), una escopeta de caza, una pistola calibre 9mm marca Glock, una Toyota Hilux de color gris y DVR de cámaras de circuito cerrado.

Fuentes judiciales indicaron que continúan la investigación y que no se descartan nuevos procedimientos con el fin de realizar más detenciones.