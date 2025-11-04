La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu) informó que el Congreso Extraordinario de la Federación CONADU Histórica, realizado el 30 de octubre, resolvió convocar a un paro nacional de 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

El Congreso, que contó con la participación de 84 representantes de las asociaciones de base de todo el país, resolvió “dar continuidad al plan de acción gremial en defensa de la universidad pública y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria”.

“Ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”, expresaron desde la CONADU Histórica.