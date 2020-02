Fue un jueves caliente en el Concejo Deliberante. En el marco de la sesión extraordinaria convocada por el intendente para adherir a la Emergencia Económica y tratar la ordenanza Fiscal e Impositiva, los municipales expresaron su descontento por la última oferta del Ejecutivo. Y luego, al momento de declarar de Interés Público la sesión, el interbloque de Juntos por el Cambio se retiró del recinto.

El viernes pasado se conoció la noticia que el intendente Leonardo Boto convocó al Concejo Deliberante a una sesión extraordinaria para este jueves, con el eje en la situación económica y la reforma fiscal.

A través de un comunicado de prensa, desde el Ejecutivo habían señalado que “el intendente municipal Leonardo Boto convocó al Honorable Concejo Deliberante a una sesión extraordinaria solicitando el tratamiento de una serie de proyectos relacionados a temas de importancia institucional, cuya aprobación es requerida por el Departamento Ejecutivo para abordar la solución de problemas prioritarios”.

Al respecto, remarcaron que “en primer lugar se solicita la adhesión a la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, decretada por el intendente el 27 de diciembre de 2019”. Y en este sentido, indicaron que “se impulsa la Reforma Fiscal para el saneamiento y recuperación de la sustentabilidad económica de la Municipalidad. Por ello, se tratará la Ordenanza Fiscal e Impositiva”.

Sin embargo, la metodología que utilizaba el actual oficialismo cuando era oposición (Frente de Todos), ahora fue puesta en práctica por la actual oposición (Juntos por el Cambio), que tanto la criticaba. Sucede que el interbloque de Juntos por el Cambio resolvió dejar sus bancas cuando había que declarar la sesión extraordinaria de Interés Público. Por tal motivo, ya no hubo quórum para tratar los proyectos presentados por el Ejecutivo.

Previamente, con el cuerpo en comisión, diversos trabajadores y referentes municipales habían cuestionado desde la barra la última propuesta salarial del gobierno, presentada esta mañana en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo en el marco de una nueva audiencia convocada en medio de la conciliación obligatoria.

Sesión extraordinaria. Se levantó por falta de quórum al retirarae los concejales del interbloque Juntos por el Cambio. La palabra de Federico Guibaud y Santiago Vera Publiée par Lujan Hoy sur Jeudi 20 février 2020

Y con eje en ese tema, la concejal Marcela Manno sostuvo que “estamos acá por una sesión extraordinaria convocada por el intendente. Pero una de las cosas que tenemos que pensar es la temática planteada recién. Y lo solicitado no tiene urgencia porque quedan pocos dias para la primera sesión ordinaria y podemos trabajar estos temas de otra manera. Hoy llegaron modificatorias que tenemos que evaluar. Y por otro lado, entendemos que lo urgente es responder a los pactos asumidos. Y uno de ellos es el presupuesto, que menciona el acuerdo paritario del 19 de septiembre de 2019 e incluye el 25 por ciento al básico. Incumplir esto significa romper la ley. Por esto consideramos que no estamos de acuerdo en dictaminar esta sesión extraordinaria. Pero sí trabajar para darle las herramientas al Municipio”.

Por su parte, Fernando Casset señaló que “en estos días hablamos mucho a raíz del decreto de convocatoria. Y a todos les transmití que no entendía las razones. Y ahora no sólo no entiendo, sino que no justifico esta sesión cuando el Ejecutivo le hace una oferta vergonzosa como la que hizo hoy a los trabajadores. No tiene sentido esta sesión”.

En esa línea, apuntó que “hoy ingresó una modificación al proyecto de ordenanza Fiscal. Nos dijeron que eran aspectos formales, pero cuando le preguntamos dudaban y después nos hablaron de un artículo que es para crear un nuevo tributo. Ya en el proyecto original nos estaban proponiendo que aumentáramos un tributo, ahora nos quieren crear un nuevo tributo”.

“La verdad, no entendemos que pida la declaración de la Emergencia después de lo que hoy ofreció a los trabajadores. Acá lo que importa es la urgencia. Y la urgencia es pagar lo que se debe. Acá se quiere vender humo, y nosotros ya no compramos humo”, agregó Casset. Y acto seguido anunció que se retirarían de la sesión y todos los concejales de la oposición se levantaron de sus bancas.

Sin quórum, pidió la palabra César Siror, quien apuntó que “nosotros tenemos que dar el acompañamiento serio y para resolver el problema hay que estar sentados en las bancas. La única urgencia que tenemos es acompañar a los jubilados y los trabajadores”.

Y agregó que “Esto no comienza acá, ustedes bien con un salario y una jubilación despreciada desde hace años, porque la bonificación al básico a partir de un año todas las remuneraciones fueron al básico en negro y a partir de ahí comenzó a despreciarse el salario del jubilado municipal. Nos hubiese gustado que estuvieran las concejalas y los concejales de la oposición para poder entre todos y todas acompañar y hacer este análisis. No vamos a entrar en la chicana, realmente nosotros queremos resolver esta situación. Y no tengan dudas que en esta situación, siempre vamos a estar de un lado: la pelea de ustedes compañeros y compañeras municipales que han dejado la vida”.

Aunque aclaró que “ahora nosotros tenemos que dar un acompañamiento político a nuestro señor intendente, junto con los gremios, junto con los jubilados, para acercar una solución. Y esa solución es darle mayor gestión a esta administración”.