El binomio ya se desplaza por las calles. Se están conociendo… desde las manos de César hacia el pelaje de Feli. Desde los ladridos de Feli a la voz de César. Desde los pasos de ambos que recorren y recorrerán los caminos juntos, de acá y para siempre, en ese siempre a veces un tanto corto en almanaques de los perros, pero tan intenso y bien vivido cuando el amor y el respeto llegan desde la humanidad hacia ellos, los animales.

Es así como este tiempo hubo un encuentro, de dos que ensayan sus días a la par en una conjunción de necesidad y alegría, de enseñanzas y aprendizajes, de saberse en inteligencia uno, en instinto el otro, unidos, con el mundo delante, al costado, detrás. Con el mundo de ruidos, de obstáculos, de peligros, de desazón, de pérdidas. Con el mundo de sonidos, de andares, de aromas, de regreso al disfrute porque César ahora no ve, pero ya disfruta de todo lo que puede hacer y de todo lo mucho más que podrá hacer desde que Feli –el perro guía- está a su lado para marcarle el territorio seguro por el que andar.

Vaya misión la de Feli. Vaya sensación de tan cierta compañía para César. Vaya que se necesitan y que ya se quieren.

Un perro guía es un can adiestrado para acompañar y colaborar con las actividades de personas con diferentes discapacidades, en este caso, este ejemplar de raza Labrador, pone su mirada en pos de lo que su acompañado necesita. Y lograr eso, es un objetivo felizmente real, pero ciertamente costoso. Y no es para menos: un adiestramiento requiere de una personalizada tarea por parte de un profesional idóneo en el tema, traducido en muchas horas de trabajo, por lo que la parte económica es elevada.

Pero la solidaridad que siempre llega para afrontar a capa y espada cada obstáculo y se nutre de las almas bondadosas, hizo su aterrizaje en esta historia, por lo que ya hay protagonistas, objetivos y puesta en marcha, con la organización impecable del Club de Leones de nuestra ciudad, desde esta campaña “Sumemos miradas. Un perro guía para César”.

Ladridos y miradas

Lo que le falta a César es la vista. La perdió hace tres años en un accidente laboral. Pero la solidaridad está poniendo pestañeos para que pueda manejarse de mejor manera en la vida, de ahí que necesita tanto el acompañamiento de un perro guía. Y para saber detalles del inicio de esta Campaña, dialogamos con Silvia Malmoria, presidenta del Club de Leones Luján, quien retrocedía en su relato para contarnos cómo comenzó todo.

“Esta Campaña es una iniciativa del Club de Leones, surge ante la necesidad de César Kapovel de tener autonomía, movilidad. César llega a nosotros a raíz que se contacta con la Escuela de Perros Guías de Quilmes, que pertenece a un Club de Leones de allá y ahí llega el caso a nosotros. Lo fuimos a visitar y la verdad es que cuando lo conozco personalmente me conmovió mucho su historia… él tiene 38 años y hace tres años que quedó ciego a raíz de un accidente laboral informal, con una amoladora. Me generó esta sensación de sentir que él venía a mostrarnos algo que todavía nosotros no somos capaces de ver. Y no solamente lo digo desde lo personal o desde lo que nos generó a nosotros desde el Club, sino a nivel social. El nos cuenta su deseo de la adquisición de un perro guía a lo cual, por los costos, obviamente le era inaccesible, ya que no cobra ningún tipo de pensión. La misma está estancada hace dos años y vive de la solidaridad de un grupo de amigos y el apoyo incondicional que tiene desde el Club”, nos contaba Silvia.

Y agregaba: “Lo que se nos ocurrió en ese momento, lo primero, fue invitarlo a César a formar parte de nuestro Club, lo cual a él lo emocionó, estaba muy contento, es una persona muy activa y necesitaba tener una motivación, venía golpeando muchas puertas, todas estaban entreabiertas pero no se le abrían del todo, entonces pertenecer al Club era una manera para que empezara a activar en su vida y así fue que empezó”.

De ahí en más, la gente del Club de Leones de nuestra ciudad comenzó con el recorrido de interiorizarse acerca de los animales preparados no solo en el terreno de la terapia en lo emocional, sino de la ayuda concreta en el desenvolverse físicamente con discapacidades, como en este caso, la ceguera.

“Nosotros empezamos a investigar, nos contactamos con la Escuela de Perros Guía de Carlos Botindari, del Club de Leones de Quilmes, investigamos de qué se trataba un perro guía, qué costo tenía. Obviamente que para nosotros era absolutamente inaccesible, ya que somos un voluntariado, pero entendimos que el perro guía podía cambiarle la vida a César y si nosotros podemos cambiarle la vida a una persona, podemos cambiar un motón de otras vidas, porque también estaba la vida de los hijos de César, la de su familia, amigos. Como un efecto dominó, así que decidimos emprender esta tarea de la que decimos que no nos pusimos la campaña al hombro porque no nos pesa, sino que nos pusimos la campaña y el objetivo del perro guía para César en el corazón. Y así tratamos de transmitirlo. Espero que se logre de esta manera, que la comunidad pueda entender o sentir lo que nosotros sentimos en esta campaña”.

¿Cómo no ponerse a la par de este sentimiento de ayuda para César? Y así lo han entendido muchas personas que no solo han sumado su colaboración económica, sino su aporte para invitar a que muchos se sumen, desde la grabación de videos cortos donde cada uno ofrece su sentir ante esta Campaña… videos que hasta fueron enviados por diferentes artistas a nivel nacional que se sumaron con voz y miradas.

“Le pusimos esto de ‘Sumemos miradas’ porque César nos dice que cuando está con nosotros no siente que es ciego y cuando nosotros estamos con él no sentimos que sea ciego. Entonces, ahí está la importancia de mirar al otro desde otro lugar. Por eso dijimos ‘Sumemos miradas’ y así nace, con mucho amor, esfuerzo, que decidimos desde el Club patrocinarlo y ya hace un mes que César está haciendo el adaptativo con Feli, que es un perro Labrador, raza pura, que está adiestrado con un instructor de acuerdo a características de la personalidad de César, el adaptativo tiene que ver justamente con conocerse, generar el vínculo con Feli, es un binomio, como se le llama, y empezar a trabajar en distintos espacios públicos donde hay obstáculos y ver también esto de cómo se va construyendo ese vínculo entre ellos, porque va a ser un vínculo para toda la vida”.

Para toda la vida, porque eso es lo que los perros entregan a su gente… su tiempo para toda la vida más allá de adiestramientos. Tienen un corazón noble que late hasta en cada movimiento de cola, en cada ladrido, en cada salto cuando nos reciben. Para toda la vida, los perros saben de eso.

A sumarse

“Con esta campaña también decidimos visibilizar y concientizar acerca del tema de la diversidad e inclusión, la verdad es que mucha gente se está sumando, empezamos a armar unos videos de apoyo, más que nada para que la gente conozca la historia de César que es nada más y nada menos que el portavoz de un montón de otras historias que también nos fuimos encontrando en el camino. Y bueno, es poder un poco más que decir, hacer, poner acción y entonces decidimos poner acción, que la vida de César tenga acción y que sea un hacer permanente. La verdad es que él es una persona increíble, con muchas ganas de hacer, con muchos deseos de progresar, de tener un trabajo. Nosotros lo que deseamos y esperamos, además de que la gente se concientice de esto, que tome conocimiento, que se interiorice, que acompañe. Y por eso buscamos la colaboración de la comunidad porque el perro hay que pagarlo, así que estamos con esta campaña de recaudación”, añadía Silvia.

Y dejaba su teléfono como contacto, para quien quiera colaborar y quien quiera recibir más información o actualizar la misma: (011) 25937798. O directamente en la caja de ahorro Banco Credicoop: 095018095/5 CBU 1910095755109501809553.

Con la posibilidad de urnas en diferentes espacios comerciales de la ciudad, la gente del Club de Leones apuesta a poder seguir colaborando con el gasto económico que genera el adiestramiento de Feli, el compañero de César, sabiendo que el precio si bien es elevado, es pequeño al lado del inmenso valor de este objetivo.

“Todo suma, desde 10 pesos a lo que sea, todo es bienvenido”, sostenía Silvia y quedaba entonces abierta la invitación para que esta Campaña que ya viene dando sus buenos pasos, pueda sostenerse para poder sostener el trabajo de los profesionales en adiestramiento con el perro Feli y que el binomio con César resulte altamente beneficioso… algo que sin dudas se logrará porque cuando dos están verdaderamente a la par, las razas, las especies, se igualan en alma y ahí se abren los caminos. Esos que en la historia de César tienen el empuje propio, con su fortaleza, de decisión, de profundo apego a la vida. Todo acompañado por esos ladridos que son y serán ni más ni menos, que las señales del camino.