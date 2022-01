Este jueves se sorteó en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el fixture de la temporada 2022 de la Primera Nacional, que tendrá nuevo formato y comenzará a disputarse el segundo fin de semana de febrero.

Este año, el torneo de la Primera Nacional contará con la numerosa participación de 37 equipos que irán en busca de los dos ascensos. En tanto, habrá dos descensos luego de dos temporadas.

El campeonato será a una rueda todos contra todos y el que termine primero logrará el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol argentino. Por su parte, los equipos que finalicen segundo y tercero clasificarán directamente a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso. Mientras que del cuarto al 12° puesto se medirán previamente con una eliminación directa a partido único en la cancha del mejor ubicado en la tabla.

En tanto, no habrá sistema de promedios y los dos que descenderán serán los peores ubicados en la tabla de posiciones.

Así planteada la historia, Flandria debutará ante Defensores de Belgrano en el Estadio Carlos V y luego, por la segunda fecha, visitará a Brown de Adrogué.

El fixture completo de Flandria

1º Fecha: Defensores de Belgrano (L)

2º: Brown de Adrogué (V)

3º: Chacarita (L)

4º: Guillermo Brown de Madryn (V)

5º: Atlético de Rafaela (L)

6º: Santamarina de Tandil (V)

7º: Estudiantes de Buenos Aires (L)

8º: Atlanta (V)

9º: San Martín San Juan (L)

10º: Chaco For Ever (V)

11º: San Telmo (L)

12º: Gimnasia y Esgrima de Mendoza (V)

13º: All Boys (L)

14º: Güemes de Santiago del Estero (V)

15º: Riestra (L)

16º: Belgrano de Córdoba (V)

17º: Villa Dálmine (L)

18º: Almirante Brown (V)

19º: Gimnasia y Esgrima de Jujuy (L)

20º: Libre

21º: Temperley (V)

22º: Deportivo Morón (L)

23º: Deportivo Madryn (V)

24º: Estudiantes de Río Cuarto (L)

25º: Alvarado de Mar del Plata (V)

26º: Almagro (L)

27º: Nueva Chicago (V)

28º: Deportivo Maipú de Mendoza (L)

29º: Quilmes A.C. (V)

30º: Independiente Rivadavia de Mendoza (L)

31º: Ferro (V)

32º: Mitre Santiago del Estero (L)

33º: Sacachispas (V)

34º: Instituto de Córdoba (L)

35º: Agropecuario de Carlos Casares (V)

36º: Tristán Suárez (L)

37º: San Martín de Tucumán (V)

