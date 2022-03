La mirada abarcativa de un fomentista tiene que ver con lo que hay más allá de su propia vivienda, de su propia vereda, de esa esquina de su casa. La mirada abarca la vereda de enfrente, la calle que se abre allá del otro lado, el baldío que se muere en el desuso, la necesidad que golpea otras puertas. Ver más allá de la cuadra donde anda la historia cotidiana y propia, es la tarea del fomentista.

Ese ver y escuchar la vida del barrio todo, es el sentido del fomentismo, siempre en pos de arbitrar los avances, concretar los pedidos y ser voz de reclamos ante el Municipio, representar a los vecinos y también hacer con los vecinos otras, muchas y tantas veces, a puro pulmón, coraje y corazón. Así anda la Sociedad de Fomento del barrio Villa del Parque, empujando sueños y además desde este diciembre, con una nueva Comisión Directiva.

Camino de ayer, de hoy y a seguir

Graciela Quiroga ocupa desde el 9 de diciembre pasado, el cargo de Presidente de la Comisión Directiva de la sede fomentista del barrio Villa del Parque. Viene de otros andares en instituciones barriales, por ejemplo como Secretaria por 7 años de la Escuela de Fútbol Juventud Unida y parte también de esta sede fomentista -que hoy preside- en otros tiempos y con otras gestiones, compartiendo espacio con fomentistas como Quique Bravo, Juan Carlos Rodríguez, Luciano Santander.

Vecina de hace 23 años en el barrio, está transitando ahora el cargo de Presidente y pone su mirada en lo que quieren y necesitan para tener un siempre mejor espacio de vida cotidiana.

Acompañada a su lado por el vicepresidente Adrián Patti, en una charla con LUJANHOY Graciela nos detallaba: “Nosotros somos los únicos dos que quedamos en la CD actual que veníamos de la anterior, los demás es gente nueva, gente del barrio que tenía muchas ganas de participar, gente que está sectorizada en distintas partes del barrio, no es solo la gente de la parte de adelante, gente que estoy conociendo y a los que les agradezco porque tienen mucho empuje para trabajar, muchas ganas, participan, los que no han estado en lo que es el fomentismo van aprendiendo así que eso está muy bueno para dejar ya un camino abierto para los próximos años, que sientan lo que es el fomentismo, que es algo que uno lleva adentro, que lo tiene por convicción, que lo siente de corazón para poder hacer cosas por la gente, hacer para los demás”, decía entonces quien es presidente desde el 9 de diciembre pasado, luego de las elecciones y asamblea que la consolidaron junto a los demás integrantes de la CD.

Ellos son: Adrián Patti, vicepresidente; Noelia Geizinger, tesorera; Romina Cejas, secretaria; Alejandro Papeschi y Alejandra Balsategui, vocales; Lucas Alí, revisor de cuentas titular; Guillermo Becerra; revisor de cuentas suplente, quienes ya están con la tarea en la sede que esperan también corolar con la obtención de la Personería Jurídica.

“Tenemos muchas expectativas. Por ejemplo, con el tema de la Placita, que es un proyecto en el que no voy a descartar la ayuda de Luciano Santander para ese logro, así que vamos a seguir trabajando con él para ver en qué momento podemos reactivarlo, o sea hay que retomar el proyecto y coordinar con la Municipalidad para ver si cuanto antes se puede hacer el playón deportivo, la zona de caminata dentro de la plaza y las luminarias que ya las tenemos solo falta colocarlas y necesitamos gente que nos ayude a colocarlas, ya que son de 4 metros de alto, son muy lindas y fueron donadas. Por otro lado, en principio estoy haciendo trabajos dentro de la sede, haciendo algunos arreglos, cosas que habían quedado pendientes, de cosas que se fueron desgastando como arreglos en el techo, cambios de cables eléctricos, también estamos con el pedido de la caja de agua porque tanto la sede cono la Salita la compartimos con la casa del vecino, así que queremos esa caja propia”. sostenía. Y volviendo al párrafo de la colaboración de Luciano Santander, seguramente será de gran provecho dada la trayectoria del vecino, reconocido fomentista.

Proyectos y actividades

La sede de la calle Jujuy ha crecido y ha sido todo un gran esfuerzo y dedicación, logros sostenidos por la vocación fomentista de quienes han pasado por allí, como también por el aporte de la comunidad y Municipio.

“Cuando comenzó la pandemia habíamos decidido con la comisión de ese momento entregar el salón multiuso a la Sala de Primeros Auxilios -o sea al Municipio- para que trabajara la gente de Desarrollo Social con entrega de mercadería y otras actividades. Pero ahora empezamos nosotros con actividades y lo primero que queremos hacer es construir un espacio para que la Sala tenga en ese espacio a construir su mercadería así no se usa el salón para eso y estar en forma más independiente, trabajar más tranquilos y guardar la mercadería en un lugar que sea solo para ellos, sin otra actividad, sino cada vez que hay un evento en el salón hay que sacar la mercadería luego volver a guardarla y eso demanda trabajo”, decía Graciela.

Y detallaba las actividades que se desarrollan actualmente: “En estos momentos hay dos pastores, la pastora Andrea, que está los miércoles y tiene un grupo de danzas religiosas y luego sigue con la merienda y el tiempo de la iglesia en sí. Y los domingos está el pastor Cristian, también con su actividad. La verdad que han hecho un aporte importante, ya que el pastor donó calefactores y sillas y siempre colabora, así que estamos agradecidos por eso”.

En tanto, mencionaba que prevén otras actividades como zumba y la realización de jornadas de cine. “Tengo que agradecer que desde que asumimos, se ha contactado mucha gente desde las redes sociales, gente que viene a preguntar, a pedir, que nos para por la calle, gente que se quiere asociar, sumarse a las propuestas así que estamos con eso de asociar vecinos nuevos y visitar a los que ya son socios, para que la sociedad de fomento se siga sosteniendo con una cuota social”, manifestaba desde la convicción de construir ese apego vecinal que, en su caso, trae de su vida en general.

“Crecí con una familia que dio todo y aportó mucho. En mi casa siempre los valores fueron importantes, lo viví así desde la niñez. Yo fui inspectora desde toda mi vida -desde que entré a trabajar en la Municipalidad- y la parte social siempre estuvo en mi desde siempre, el participar, el colaborar, el aprender, porque siempre se aprende de todo. Creo que tiene que haber más sociedades de fomento que realmente se brinden al barrio, que trabajen por el barrio, que colaboren con el barrio, de esa manera los vecinos van a comprender más que entre todos vamos a salir adelante. En esta época de pandemia hay mucha más gente que tiene necesidades y por ahí nadie los conoce, es muy triste ver gente durmiendo en la vereda, en bancos, eso duele. Yo pasé por momentos en los que la vida no me ayudó demasiado y no tuve gente que me dio una mano. Y los pocos que lo hicieron fue gente que estaba en la Sociedad de Fomento y la verdad que estoy eternamente agradecida”.

Graciela recordaba también en la charla sus 15 años de trabajo como empleada doméstica y traía el recuerdo de quien la ayudó a salir adelante, que fue su empleadora: “Viví toda mi vida agradecida de sus enseñanzas”.

Y luego de ese recuerdo y valorización de los gestos en el pasado, ofrecía sus palabras de invitación en esta nueva etapa de su vida que la encuentra al frente de la sede fomentista de su barrio: “Invito a los vecinos a que se vayan sumando. La sociedad de fomento es de puertas abiertas, para todos, para cualquier tipo de necesidades, así que los esperamos”.

Hay un extenso camino ya andado por esos vecinos fomentistas -como Luciano Santander- que marcaron parte de la historia del barrio, desde ese gesto de dedicar tiempo y acción para construir siempre una puerta a los logros y llegar a ellos. Ahora, otros integrantes de la CD seguirán abriendo esas puertas y construirán otras nuevas. Cada vecino quiere y merece un barrio digno y allí, entonces, la Sociedad de Fomento siendo intento y puente de cada uno de los sueños.