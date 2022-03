El atentado contra las instituciones y entidades barriales sigue latente. El caso más recurrente fue el ataque a las escuelitas de fútbol, pero ahora fue el turno de la Sociedad de Fomento del barrio La Loma.

En este caso, ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando delincuentes se hicieron presentes en la entidad barrial ubicada en la calle Los Helechos al 100 y tras causar importantes destrozos en el interior, se llevaron una garrafa y mercadería, entre otros objetos.

En diálogo con LUJANHOY, al presidente de la Sociedad de Fomento del barrio La Loma, Estela Ruiz, comentó: “Hoy (por el miércoles) nos enteramos que habían entrado a robar por algunos vecinos. Aproximadamente, pasó entre la 1.30 y 2 de la madrugada”.

Además, contó que “lo más caro que se llevaron fue la garrafa, y con eso ya nos cortaron las piernas”. Según pudo saber este medio, también se llevaron mercadería, entre ellos, pollos que había en el freezer del lugar.

“Aparentemente, por lo que pudimos ver, tuvieron todo el tiempo del mundo. Hay un grupo de menores acá en el barrio que están haciendo estragos”, sostuvo Ruiz.

Tras lo ocurrido, desde la presidencia de la entidad realizaron la denuncia pertinente.

Y agregó que “desde el año pasado hasta ahora, ya llevamos 15 robos, más pequeños o más grandes, pero robos al fin. La verdad es que todo esto cansa. En febrero, en la última semana, nos habían cortado y robado los cables. En ese momento, nos quedamos una semana sin luz hasta que pudimos encontrarle la vuelta. Pero se llevan las lamparitas, arrancan los cables y nos rompen las cosas. Ya estamos cansados”.

Por último, Estela Ruiz pidió información sobre la cámara de seguridad ubicada a pocos metros de la entidad: “Lo único que pedimos es saber si la cámara que está en Los Helechos, entre Las Amapolas y Los Tulipanes funciona. Hoy le pregunté a varias personas y nadie me supo contestar. Por lo menos con eso, tendríamos una prueba. Sin pruebas, no podemos hacer”.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!