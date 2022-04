En el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas, este sábado 2 de abril se llevó a cabo el tradicional homenaje a los Caídos en las Islas y a los Veteranos que participaron del conflicto bélico. Este acto, organizado por la Asociación Argentina Patria, Amistad y Servicio (PAyS), en conjunto con el Municipio, tuvo lugar en el Monumento erigido para conmemorar esta fecha, ubicado en la Avenida Nuestra Señora de Luján y Dr. Ugarte.

A diferencia de otros años, las estrofas de Aurora y del Himno Nacional Argentino fueron entonadas por la Banda “9 de Julio” de Bomberos Voluntarios, dirigida por Juan Carlos Areani, y el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”, dirigido por Santiago Rosso. En tanto, el intendente Leonardo Boto, autoridades de PAyS y un grupo de Veteranos realizaron el izamiento del Pabellón Nacional.

Como tradicionalmente ocurre, se colocaron las ofrendas florales al pie del Monumento, se realizó el toque de Silencio a cargo de un músico de la Banda “9 de Julio” de los Bomberos Voluntarios y, minutos más tarde, se descubrieron placas alusivas a los 40 años de la Gesta. Las mismas fueron colocadas por el Municipio, PAyS, el Centro de Veteranos de Guerra de Luján y la Liga Naval Argentina.

Además, se incorporó una placa que completa los nombres de los soldados lujanenses que combatieron en Malvinas. Esta placa es una iniciativa de la Unión de Veteranos de Malvinas – Luján, acompañada por el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo Municipal.

Al momento de las palabras, el rector de la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, Lucas García, recordó que “cantábamos recién (por el Himno Nacional) ‘Oh juremos con gloria morir’. Y ustedes lo hicieron realidad. Juraron con esa gloria y ese honor morir por nuestra Patria. Por eso, hoy queremos honrarlos porque ustedes son nuestros Héroes de Malvinas y rezamos por todos aquellos Caídos”.

Luego, Carlos Morici, presidente de la Unión de Veteranos de Guerra de Luján, destacó: “En Malvinas le pusimos el pecho a las bombas y a las balas con la bandera Argentina dentro de nuestro corazón. A 40 años conmemoramos y recordamos con profundo afecto a los caídos en defensa de la soberanía, a los veteranos que nos acompañan y a sus familias, quienes pese a lo duro del camino, no bajaron los brazos trabajando y participando. Sigamos forjando, desde la paz, nuestra gran Nación”.

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Luján, Enrique Álvarez, expresó: “Todavía soñamos poder ver nuestra celeste y blanca en Malvinas. Celebro cada una de los logros de la malvinización que emprendimos: calles, monumentos, murales y escuelas para recordar a nuestros Héroes, hacen a la memoria colectiva y nos llenan de orgullo”.

A su vez, manifestó que no puede “permitir que Malvinas sea solo un recuerdo. No me puedo permitir que Malvinas no esté presente en cada lugar donde se puede. Porque si yo no hubiese vuelto de la Guerra como muchos de mis compañeros, moriría dos veces. Una en Malvinas y otra en la mente y en el corazón del pueblo al que le debo instalar la malvinización desde mi mirada y desde mi experiencia. Pero con la verdad”.

Y añadió que “un día la Guerra se nos hizo carne. 74 días fue lo que duró. Y de ahí en más nunca volvimos a ser los mismos. La Guerra de Malvinas no solo dejó marcada la piel, sino también para siempre un compromiso. Fuimos jóvenes y volvimos Veteranos”, enfatizó.

Después, el presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján, Abel Rausch, dijo que “asumimos un proyecto de construcción colectiva desde cada una de las instituciones que conformamos, gracias a la cual hoy el pueblo de nuestra Nación nos respeta y nos honra. Tenemos un legado de dignidad, de amor y valentía, desde donde recuperar nuestra identidad, reconstruyendo el orgullo de ser argentinos”.

Además, remarcó que “este es un pueblo de valientes, que defiende su libertad y sale a luchar por lo que necesita. Somos un pueblo de valientes que va a defender su Patria”.

Y enfatizó que “Malvinas no inicia el 2 de abril y termina el 14 de junio. La pelea con los piratas británicos del pueblo argentino tiene más de 200 años. Y es importante que lo recordemos y lo transitemos”.

En tanto, apuntó contra los soldados ingleses que pretenden homenajear a los soldados argentinos Caídos Malvinas: “Hoy nos quieren convencer, después de haberlos matado, que nos quieren. No, no nos quieren, porque si nos quisieran y nos respetaran nos hubiesen devuelto la Soberanía de nuestras queridas Islas. Que le rindan homenaje a sus muertos, no a los nuestros. Si quieren rendir homenaje que devuelvan las Islas, todos los recursos naturales que nos están robando. A nuestros Héroes los honramos nosotros”.

Por su parte, Ricardo Cortabarría, presidente de PAyS, sostuvo que “en ocasión de conmemorarse el 40° aniversario de la Gesta de Malvinas, nos reunimos para homenajear a nuestros Veteranos de Guerra y a los Caídos durante el conflicto. Los guerreros de Malvinas fueron valientes compatriotas, convencidos de su destino de gloria. Entregaron sus fuerzas hasta el final, lucharon con honor, valor y coraje, cumplieron con el sagrado juramento de defender la Patria hasta perder la vida. Nos sumamos a honrar, junto a todo el pueblo de Luján a quienes combatieron en Malvinas, a quienes cayeron luchando valerosamente, pero también a quienes retornaron al continente y llevan en sus cuerpos y sus mentes el orgullo y las huellas de haber participado en la heroica Gesta de Malvinas”.

Finalmente, el intendente Leonardo Boto expresó que “40 años han pasado, donde gracias a ustedes se ha logrado malvinizar, mantener el espíritu en pie de nuestra causa, una de las causas nacionales más importantes, que es la causa de Malvinas”.

Y remarcó que “hoy no podemos hacer mucho más que esto. Pero guardar en nuestro corazón y nuestra mente la causa de Malvinas, es lo que nos va a permitir en algún momento vuelva a flamear nuestra bandera nacional en Malvinas. En fundamental que sigamos malvinizando y trabajando a todo nivel con todas las instituciones, juntos, en armonía. Las Malvinas nos unen a todos y tenemos que seguir caminando en ese sentido”, enfatizó.

Finalmente, los Veteranos de Guerra de nuestra ciudad se despidieron con la Marcha de Malvinas y el aplauso de todos los presentes, que los acompañaron un año más.

Desfile institucional en homenaje a los Héroes

Al término del acto, se realizaó un gran desfile institucional sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján, donde diversas entidades sociales, culturales, educativas y deportivas, entre otras, rendirán homenaje a los veteranos y caídos lujanenses.

Música por Malvinas

Y finalizado el desfile, la jornada concluyó con el festival artístico “Hijos de Malvinas”, con la participación de músicos locales, artesanos y patio de comidas. La propuesta musical tendrá lugar en los alrededores del Monumento por la tarde.