La Defensoría de Géneros Luján, junto con personas víctimas de violencia por razones de géneros, marcharon este jueves a la Fiscalía de Luján que sea detenido un sujeto que está denunciado por el abuso sexual de una menor y el homicidio de un hombre.

Al respecto, desde la Defensoría de Géneros Luján explicaron que se movilizaron para “reclamar medidas de protección efectivas y también para responsabilizar a la institución por los hechos que vienen padeciendo las familias que denunciaron a Carlos Clavero y vienen resistiendo a diario la violencia machista”.

En este sentido, recordaron que “en el año 2021 Clavero fue denunciado por abuso sexual (en la infancia) agravado por la guarda y en enero de 2022 participó del homicidio -a plena luz del día en el centro de nuestra ciudad- del abogado defensor en la causa, Fabian Manrique”.

En ese momento, Carlos Clavero se dio a la fuga y fue detenido tiempo después junto a una persona que sospechada de haber actuado como su cómplice. Y actualmente “se encuentra libre e impune a la espera de ambos juicios. Sin embargo, no cesa la persecución, el hostigamiento y las amenazas hacia las personas que lo denunciaron tiempo atrás”, apuntaron.

Por su parte, a través de un comunicado enviado a LUJANHOY, afirmaron que “la vida cotidiana de toda la familia es una tortura y el relato de una de las sobrevivientes es lo que hoy nos movilizó para acompañar el reclamo de Justicia”.

Y compartieron el testimonio de una de las víctimas: “Me persigue, me llama, me filma y envía personas a filmarme mientras camino a mi casa, tengo testigos que me avisan de la situación y están nombrados en las denuncias que realicé en la Comisaría. Tenemos que modificar los planes del día dependiendo lo que él haga. Tengo que molestar a mis familiares para pasar la noche. Y también sufren hostigamiento de parte de Clavero. Por la situación falté muchas veces a mi trabajo y corro riesgo de perder mi única fuente de ingresos para sostenerme con mi hija. No me deja en paz y nadie mueve un dedo porque me dicen que ya está elevado a juicio. ¿Qué hago mientras tanto? Él ya mató una vez y nadie lo frena. Esta decisión me llevó muchos meses y siento que si no hago algo con todo esto mi hija se va a quedar sola”.

Por esto, remarcaron que “las organizaciones e individues que acompañamos esta causa nos mantenemos en alerta en las puertas de la Fiscalía todas las veces que sea necesario, hasta que el reclamo se escuche y la familia recupere un poco de tranquilidad. Llamamos a seguir organizades y movilizades por cada nueva situación que nos toque acompañar. ¡Arriba les que luchamos! ¡Basta de impunidad! ¡No nos callamos más!”