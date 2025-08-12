Bajo el lema “Luján, en la interna de La Libertad Avanza: ¿Lujanenses o Conurbano?”, desde la lista de Unión Liberal que encabeza Natalia Borrego apuntaron contra la nómina que lidera Florencia Prince.

De cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, la candidata a concejal Natalia Borrego enfatizó: “Nosotros somos la línea fundacional de La Libertad Avanza. Desde 2021 venimos trabajando las ideas de Javier Milei en nuestra ciudad, con Palito Carnevale a la cabeza desde el Concejo Deliberante desde diciembre de 2023”.

Por su parte, el segundo candidato a concejal, Dante Arregui, sostuvo: “La otra lista es un rejunte de novatos, inexpertos, socialdemócratas, radicales y la casta de Luján que representa la Unión Vecinal. Su primera candidata está comandada desde Moreno, y el segundo desde Caseros, en 3 de Febrero. Esto significa que, si ingresan al Concejo Deliberante, estaríamos metiendo el conurbano en Luján”.

“El mensaje es claro: los vecinos tienen que elegir entre un Luján pensado por lujanenses o la conurbanización de nuestra ciudad, de nuestro partido y de la oposición”, coincidieron.

Y por último, expresaron: “Queremos que Luján siga siendo la primera ciudad del interior bonaerense, con identidad propia y sin imposiciones foráneas”.