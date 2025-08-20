Hay un dolor inmenso que no se irá. Que será parte de esta historia para siempre. Porque la familia ya no está completa y quizás poco se puede hacer desde afuera, para que ese núcleo familiar se recupere.

Solo -y con mucho significado- acompañar y también construir desde lo material nuevamente lo cotidiano: una casa con la funcionalidad que tiene todo hogar.

Y como el fuego arrasó con muebles, electrodomésticos, ropa, los vecinos del barrio están en plena campaña para alivianar los gastos de un altísimo costo para volver a tener lo destruido.

Entonces -y abrazando a la familia Fresia que perdió una integrante del núcleo familiar en un incendio– se está difundiendo el pedido de colaboración.

“El día lunes 11 de agosto, la familia Fresia en el barrio Parque Lasa sufrió un incidente -incendio- en su vivienda de la calle Mayorano 865. Lamentamos el fallecimiento de una integrante de su familia. Además también dentro de la vivienda se encontraba una de sus mascotas y se pudieron rescatar 4 de ellas”, señalaban desde la sede fomentista del barrio, que se conmovió en su totalidad por el trágico hecho.

“A partir del miércoles 13 de agosto un grupo de vecinos del barrio, acompañados también por la Sociedad de Fomento estamos difundiendo un Alias para recaudar fondos que sirvan para reacondicionar la vivienda ya que se ha perdido casi su totalidad. Queremos acompañar y colaborar con el vecino Enrique Fresia para que pueda rehacer su vida y mejorar su vivienda que tantos años de trabajo le llevó construirla, para dicho objetivo necesitamos la colaboración de toda la comunidad. Cualquier aporte es significativo en estos momentos”, mencionaba a LUJÁNHOY Elías Sosa, presidente de la Sociedad de Fomento de Parque Lasa, desde su compromiso social y solidario.

Y detallaba, además, que al momento han reunido la cantidad de $800.000 que resulta de gran ayuda pero sabiendo de los costos de los electrodomésticos, aún faltaría recaudar una suma mucho mayor.

“La verdad que parece bastante pero es lo que vale una heladera y en el incendio de perdió todo: cocina, lavarropa, heladera, cama, colchón y demás pertenencias”, manifestaba Elías, quien dejaba su número telefónico para quien quiera contactarse: 2323 619757.

Y para el aporte de cualquier monto que la comunidad pueda donar, también compartía el alias: Enriquefresia, que figura a nombre de Débora Verónica Fresia.

Hay una familia rota. Y hay abrazos que están tratando de unir un poco esas partes. Saberse tenidos en cuenta seguramente los pondrá en un lugar de respiro ante tanto dolor. Pero lo material también cuenta y ahí la comunidad de Luján puede hacer y mucho. Ojalá la solidaridad les abra la esperanza de un mejor tiempo.