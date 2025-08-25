En la sesión Ordinaria N°13, el Concejo Deliberante aprobó el ingreso de la ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo, que busca la reducción de 178 tasas municipales. Y finalmente, el expediente fue girado a la Comisión de Economía, Presupuesto y Cuentas para su análisis.

El proyecto, elaborado por la Secretaría de Economía y Finanzas, contempla la eliminación de tasas en rubros como Higiene y Sanidad, Derechos de Oficina, Control de Marcas y Señales, Espectáculos ]Públicos y Ocupación del Espacio Público, entre otros.

La medida también responde a la necesidad de simplificar la interacción de los vecinos con el Municipio, eliminando trabas administrativas y facilitando el acceso a trámites municipales. En ese sentido, se busca fomentar el cumplimiento espontáneo, reducir la informalidad y mejorar el vínculo entre la comunidad y el municipio.

El trabajo Legislativo para avanzar en el Dictamen tendrá curso los miércoles por la mañana dentro de las reuniones semanales de la Comisión.

En relación a esta media, el Departamento Ejecutivo expresó que “se suma a una serie de beneficios fiscales vigentes, entre los que se destaca la gestión de habilitaciones gratuitas para comercios e industrias; la prórroga en la exención de tasas para empresas y comercios; y la eximición al pago de Patentes para rodados que se encuentren afectados al desarrollo de una actividad económica”.

Este proyecto de ordenanza, que contempla la derogación de tributos, se enmarca en una estrategia de gestión orientada a construir un Estado local más eficiente, cercano y facilitador.

“El objetivo es desburocratizar el sistema tributario, promover el cumplimiento voluntario y brindar alivio económico a vecinos, vecinas y comerciantes”, explicaron desde el Concejo Deliberante.