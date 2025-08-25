El sábado, personal de la Comisaría Luján Primera aprehendió a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por “daños”.

Según informaron desde la seccional de la calle Las Heras, efectivos que realizaban una recorrida preventiva por el barrio San Fermín, al llegar a Los Lotos y Los Rosales aprehendieron a “Bautista Kevin Francisco M., de 19 años, quien intentó evadir al personal policial”.

Y luego interceptaron a un menor de 16 años que “minutos antes se encontraba con su hermano (el aprehendido) y había conseguido escapar, para luego comenzar a arrojar piedras a cámaras municipales”.

Tras mantener comunicación con el magistrado interviniente de la UFI N°9 de Luján, dispuso la aprehensión del joven de 19 años por el delito de “daños”. En cuanto al menor interviene la UFI N°8 de Menores de Mercedes.