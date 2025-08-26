Final feliz para Candelaria Sequeira y sus compañeras de la Selección Argentina de Canotaje en el Mundial que se disputó en Milán, Italia.

Sucede que en aguas del Lago Idroscalo, el K4 500 metros integrado por la palista del Club Náutico “El Timón”, Brenda Rojas, Lucía Dalto Aziz y Magui Garro ganó la final B y se metió entre las 10 mejores del mundo.

La actuación es muy destacada, ya que superaron a embarcaciones de primer nivel mundial como Alemania, Polonia, Portugal y Dinamarca.

Además, se trata de una excelente participación que las posiciona muy bien de cara al futuro.

Las palistas ya regresaron a Sudamérica para participar del torneo sudamericano de Asunción, Paraguay.