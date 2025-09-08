En las Elecciones Legislativas Provinciales de este domingo se pusieron en juego 10 bancas del Concejo Deliberante y tres del Consejo Escolar, las cuales se renovarán el 10 de diciembre.

Fuerza Patria se impuso claramente en la Primera Sección Electoral y en la Tercera, las dos secciones electorales con mayor población. Y en Luján, eso se vio reflejado en las urnas ya que el candidato Federico Vanín, escrutadas el 98,97% de las mesas, triunfó con 31.893 votos, es decir, el 55,42%.

En segundo lugar se ubicó la candidata de la Alianza La Libertad Avanza, Florencia Price, quien obtuvo 17.929 votos, es decir, 31,15%.

De esta manera, con los resultados oficiales de las elecciones, tal como adelantara LUJÁNHOY ingresarán seis ediles de Fuerza Patria: Federico Vanín, Romina Grossi, Joaquín Martucci, María Eva Rey, Esteban Strambi y Sandra Rasente.

Así, el oficialismo que conduce el intendente Leonardo Boto además de mantener la mayoría automática, tendrá quórum propio.

Por su parte, la alianza La Libertad Avanza accedió a las cuatro bancas restantes. Estará representada por Florencia Price, Alexis Hasen, Noelia Etlis y Matías Braticevic Culacciati.

En tanto, en el Consejo Escolar asumirán Marcos Andrada, Elena López y Luciano Della Bona, todos representantes de la lista de Fuerza Patria.