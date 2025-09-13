Por la 12° fecha del Clausura de la Primera B, Flandria igualó el lunes pasado en el Estadio Carlos V 0 a 0 con Laferrere. Así, el Canario llegó a los siete partidos sin triunfos y empezó a ponerse en duda la continuidad del técnico Arnaldo Sialle.

Ahora, por la 13° fecha, el Canario visitó en cancha de Juventud Unida a Fénix, que venía de tener fecha libre y ocupaba la penúltima posición en el Clausura con nueve puntos y la última ubicación en la clasificación general con tan solo 19 unidades.

El partido se jugó este sábado a las 15.30 en cancha de Juventud Unida, con arbitraje de Mateo Bocaccia. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle tuvo reemplazar a Cristian Ludueña, que llegó al límite de la quinta tarjeta amarilla. Y en su lugar ingresó Ramiro De La Riva.

En el primer tiempo prácticamente no se sacaron ventajas, aunque el Canario era más claro cuando recuperaba la pelota y salía rápido. Así, se lo perdió Tomás Martínez de cabeza y después Dante spitale con un disparo que también contuvo el arquero de Fénix.

En el complemento, el partido mantuvo la misma tónica: poco fútbol y escasas situaciones de peligro. La más clara en los primeros minutos fue para el local, pero Maximiliano Gagliardo evitó el gol.

Hasta que a los 25 minutos llegó la expulsión de Gerónimo Rodríguez por doble tarjeta amarilla y Flandria lo aprovechó.

Tres minutos después llegó el centro de Bruno Guelfi y el frentazo de Alejandro Nalerio para el 1 a 0. Y a los 32, tras una buena jugada de Mariano Ascacíbar, Benjamín Giménez recibió la pelota y sacó un remate preciso que terminó con la pelota en el fondo del arco y el 2 a 0.

Así, Flandria cortó una racha de siete partidos sin triunfos y su técnico respira.

Flandria formó con: Maximiliano Gagliardo; Andrés Camacho, Alejandro Nalerio, Fernando Evangelista y Dante Spitale; Bautista González, Bruno Guelfi, Franco Bustamante y Ramiro De La Riva; Daniel González y Tomás Martínez.