El jueves, personal del Comando de Patrullas Luján, tras un llamado al 911, se dirigió a San Martín 1.750, dirección en la que se encuentra el Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, y aprehendió a un joven de 23 años que circulaba en una Gilera 250cc. de color negra, sin Patente colocada.

Al consultar por radio operador al sistema policial, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro activo por “hurto” desde el 1 de noviembre de 2023, a solicitud de la UFI N°10 de Moreno – General Rodríguez.

Mantenida comunicación con la UFI N°9, dispuso notificación de la formación de la causa por el delito de “encubrimiento” al joven y su posterior liberación. Mientras que el rodado quedó secuestrado.