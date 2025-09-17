La tercera Marcha Federal Universitaria al Congreso Nacional se realizó este miércoles, en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados sobre los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario.

La convocaron el Frente Sindical Universitario, referentes sindicales y autoridades de las Universidades públicas y del sistema científico nacional y rectoras y rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La convocatoria, tal como se preveía, fue multitudinaria y expresó el rechazo al veto de ambas leyes, que habían sido aprobadas por el Congreso en las últimas semanas. En ese marco, de Luján participaron cientos de vecinos y vecinas, referentes del peronismo, militantes de agrupaciones sociales y políticas y estudiantes, docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

En cuanto a la Universidad Nacional de Luján, los docentes marcharon a través de sus representaciones gremiales ADUNLu y ADIUL y sus respectivas Federaciones Nacionales, CONADUH y FEDUN, respectivamente. Mientras que las y los nodocentes lo hicieron a trevés de ATUNLu y la Federación FATUN.

Con miles de manifestantes haciéndose escuchar en cada rincón, en la Cámara de Diputados los legisladores mantuvieron un debate de más de cuatro horas. Y allí, el oficialismo sufrió una derrota durísima.

Sucede que la Ley de Emergencia Pediátrica para el Garrahan reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario sumó 174 a favor, 62 en contra y dos abstenciones.