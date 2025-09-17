En dos hechos diferentes, la Policía aprehendió a un hombre que circulaba en una moto robada y secuestró otro rodado que había sido descartado por dos sujetos que lograron escapar.

Por un lado, personal de la Comisaría Luján Tercera de Open Door aprehendió en calle Alvear y Misiones a un hombre que se movilizaba en una Bajaj Rouser 180cc. de color y dominio colocado.

Tras cursar los guarismos a través de los Centros de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) del sistema 911, el rodado arrojó pedido de secuestro activo desde el 6 de septiembre de 2021 en un hecho caratulado “robo de motovehículo”, con intervención de la UFI N°10 del Departamento Judicial Mercedes.

En ese marco, procedieron a la incautación de la moto. En tanto, la doctora Maldonado, dependiente de UFI N°9, dispuso actuaciones caratuladas “encubrimiento” y notificación del Artículo 60 del Código Procesal Penal.

Por otra parte, efectivos del Comando de Patrullas Luján procedieron en ruta 192 y colectora de la Autopista Luján – Junín al hallazgo de una Gilera Smash, sin patente, la cual momentos antes fue descartada por dos “NN masculinos” que luego se dieron a la fuga a pie en sentido al barrio San Fermín.

Tras cursar los datos del rodado por el sistema de monitoreo, el mismo no arroja pertenencias registrables. En tanto, se procedió al traslado de la moto para resguardo a sede policial.

Mantenida comunicación con el magistrado interviniente, dispuso actuaciones caratuladas “averiguación de ilícito” y demás recaudos legales de rigor.