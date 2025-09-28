Desde la frialdad de una lata, un ladrido feliz. Desde la nocividad de un plástico, un respiro de alivio para otro perro. Desde un cartón usado, un tiempo nuevo para otros perros, otros gatos… y para la humanidad toda, también, teniendo en cuenta que reciclar construye un cambio hacia un planeta más sano.

Pero además, en esa tarea del acopio y venta de materiales reciclables, hay una recaudación que “Manos x Patas” utiliza para esas historias de animales que nos necesitan y mucho.

Luego de un productivo tiempo de campaña de acopio de material reciclable a la que la comunidad lujanense se sumó y logrando a lo largo de ese periodo completar más de 60 camiones, cargamento que se entregaba a UsinaEco, la entidad proteccionista renovó parte de la organización de esta tarea.

“Llega la primavera y cargamos tres camiones más alcanzado el 66. Queremos contarles que en este contexto tuvimos que buscar nueva Cooperativa para poder vender lo generado. Pedimos separen en origen ya que todo se debe entregar clasificado. Gracias a todos los que colaboran con papel, botellas de plástico, tetrapack, cartón, aluminio y hojalata. Les recordamos que no recibimos telgopor ni vidrio. Separá, reducí y acopiá tus reciclables que los perros y gatos callejeros te lo agradecerán, unite a esta gran familia verde” mencionaban a modo de mensaje de conciencia ambiental y pedido de colaboración desde “Manos x Patas”.

MENSAJE ESPERANZADOR

La propuesta tiene como rédito la necesidad de afrontar los gastos que las historias de animales en peligro requieren pero tiene la mirada puesta en la conciencia ambiental como mensaje para estas generaciones y las que vienen.

Sobre esta nueva etapa de la tarea, Guillermo Porto, integrante de “Manos x Patas”, nos contaba: “Desde esta propuesta, nosotros no solo nos concentramos en el ambiente sino que también en función de eso generamos un recurso para todos los perros y gatos rescatados. Cambiamos la cooperativa donde destinábamos los reciclados y también en función de eso le estamos dando una vuelta de rosca al tema: ahora pedimos la separación en origen”, decía el proteccionista.

Y aclaraba: “Por ejemplo, los envases pet -que son las botellas transparentes de gaseosa- se separan de lo que son botellas de agua, lavandina o shampoo. Por otro lado, papel y cartón. Las latas de aluminio -de gaseosas o cerveza- van separadas de lo que es la hojalata, que son las latas de conserva o duraznos. Y por último, también recibimos tetrapack. Todo limpio y seco”, mencionaba.

En tanto, apuntalaba el mensaje: “Apelamos que cada familia que ya es parte de esta comunidad que se está dando en Luján, separe en su casa y lo acerque al punto verde en Dr. Negri 1690 -que es la calle lateral a la Universidad-, a tres cuadras, es de fácil acceso, es un terreno cedido por un vecino que nos acompaña en esta cruzada, ahí pueden acercarse en cualquier momento del día y sino en los días que tenemos las Ferias en la avenida Lorenzo Casey al 1056, que ese es otro de los recursos económicos que generamos para poder tratar de solventar los gastos que se dan en los tratamientos, traslados, consultas veterinarias de todos los rescatados, ya sean gatos o perros de la calle”.

Y a modo de balance prometedor del cambio ambiental, señalaba: “Desde que comenzamos -hace dos años y medio- hemos juntado 40 toneladas de material reciclable, todo eso dejó de ir al basural y en este concepto de economía circular fue a una cooperativa de reciclado y ellos pudieron darle un valor y nos abonaron un dinero. Los invito a sumarse y sembrar este mensaje de conciencia entre los más chicos que es lo más valorable. Nosotros nos denominamos ‘protectora verde’ y abocamos a estas dos causas que nos parecen nobles”.

El verde no solo es primaveral. Y no solo llega con la estación que se vivencia a todo sol en esta etapa, sino que lo proponen y concretan quienes con la conciencia y la solidaridad, hacen que ese verde se transforme en costumbre, en un hecho atemporal y continuo.

Y además de pintar con las pinceladas verdes de la conciencia ambiental, le ponen los colores merecidos a la vida de esos perros, esos gatos que después de un mal tiempo, corretean en la esperanza de una bien linda vida compartida.