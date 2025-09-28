Este domingo se llevó a cabo el homenaje a la primera Peregrinación a Caballo a la Basílica de Luján. Se realizó un acto protocolar, se bailó el Pericón Nacional y luego miles de personas disfrutaron del desfile de más de 40 centros tradicionalistas de todo el país, que peregrinaron hasta el Santuario rindiendo devoción a la Virgen María.

Este domingo por la mañana, la avenida Nuestra Señora de Luján recibió el Desfile Tradicionalista, la resignificación de la antigua Peregrinación Gaucha. Y una vez más, se disfrutó de un desfile ordenado y coordinado, donde más de 40 centros tradicionalistas de todo el país peregrinaron hasta la Basílica Nacional rindiendo devoción a la Virgen María.

Concebida como un homenaje a la Primera Peregrinación a Caballo al santuario de la Virgen de Luján, la jornada comenzó a las 9.30 con la bendición de banderines de las agrupaciones en el palco oficial, ubicado en avenida Nuestra Señora de Luján entre Doctor Real y Almirante Brown.

Luego, se desarrolló el acto protocolar y la recreación del Milagro de la Virgen. Además, se realizó el baile de Pericón Nacional frente al palco oficial y a las 10.30 comenzó el desfile de agrupaciones tradicionalistas y círculos criollos, que partió desde la calle Cervantes por la avenida Nuestra Señora de Luján para conmemorar su 80° edición.

El Desfile Tradicionalista como un nuevo paradigma

A través de un Decreto Municipal, desde 2021 está prohibida la circulación y permanencia en el Partido de Luján tanto de carros tirados a caballo como de jinetes montados. Por lo que solo tienen permitido circular los grupos organizados por centros tradicionalistas, en coordinación con el Municipio.

En este sentido, distintas leyes provinciales, nacionales y locales que regulan esta situación establecerán penas para la personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.

Para garantizar el cumplimiento de estas normativas, se desarrolló un importante operativo de seguridad en todos los accesos al distrito, articulado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido, los puntos de acceso a la ciudad fueron la Calle Teresa Mastellone y la exruta nacional N°7, Autopista 7 y Zoo Luján, ruta provincial N°47 y Pascual Simone y Autovía 6 y Haras San Pablo.

Intervinieron en el operativo personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía Vial, Comando de Patrullas Rural, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto a áreas municipales de Defensa Civil, Guardia Urbana, Tránsito e Inspección General y el Círculo Veterinario de Luján, que realizará controles veterinarios a los animales.

También trabajó personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); distintas áreas operativas del Municipio como Defensa Civil, Guardia Urbana, Tránsito e Inspección General; integrantes del Círculo Veterinario de Luján y las asociaciones protectoras de animales.

Durante el Desfile Tradicionalista se establecieron Corredores Seguros con control veterinario de los animales que ingresaron a la ciudad, donde se verificaron los formularios de inscripción y los certificados sanitarios de los equinos.