Del 6 al 7 de junio, en la Villa Olímpica del Parque Roca, la joven nadadora Laila Chaín se presentó en el Selectivo para el Sudamericano Juvenil a realizarse en Río de Janeiro del 22 al 29 de septiembre. Y con una actuación histórica, logró seis marcas sudamericanas juveniles y se colgó ocho medallas doradas.

Y lejos de detener su gran crecimiento, en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación de Río de Janeiro Laila Chaín volvió a brillar, logrando ocho medallas doradas, dos plateadas y cinco récords sudamericanos y cuatro nacionales.

El detalle de la histórica actuación de la lujanense en Brasil

– Campeona Sudamericana en 100 metros estilo espalda con nuevo récord sudamericano y récord Nacional de categoría.

– Campeona Sudamericana en 200 metros estilo espalda con nuevo récord sudamericano y récord Nacional de categoría.

– Campeona Sudamericana en 200 metros estilo medley con nuevo récord sudamericano y récord Nacional de categoría.

– Campeona Sudamericana en 400 metros estilo medley

– Campeona Sudamericana en 100 metros estilo mariposa con nuevos récords Sudamericano y Nacional de categoría.

– Campeona Sudamericana en relevos estilo libre femenino 4×100.

– Campeona Sudamericana en relevos estilo libre femenino 4×200.

-⁠ Campeona Sudamericana en relevos estilo combinados femenino 4×200.

– Subcampeona Sudamericana en relevos mixto estilo combinados 4×100.

– Subcampeona Sudamericana en relevos estilo libre mixto 4×100.

Además, recibió el trofeo Premio Reconocimiento a Mejor Marca Técnica, otorgado a los cuatros nadadores más destacados del Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación 2025.