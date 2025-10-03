Por la ida de la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B, Luján igualó el lunes pasado 1 a 1 en su visita a El Porvenir, con gol de Eladio Ramos.

Ahora, por el encuentro de vuelta de la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B, que definirá el pasaje a cuartos de final, el conjunto dirigido por Santiago Fredes recibió a El Porvenir en el Estadio 1 de Abril del barrio San Emilio.

El partido se disputó desde las 15.30 y fue arbitrado por Jonathan Barrios. Y respecto del equipo, el técnico Santiago Fredes puso en cancha a los mismos once que en el partido de ida.

Por lo tanto, Luján formó con: Matías Lescano; Fermín Urtasun, Nahuel Icazatti, Diego Molina y Leandro Coronel; Facundo Rojas, Enzo Oviedo, Pedro Alfonso y Julián Ford; Eladio Ramos y Tomás Luján.

El inicio del partido fue favorable para El Porvenir, que presionaba en el medio, se adueñaba de la pelota y trataba de salir rápido con pelotazos frontales o cruzados, fundamentalmente para Alvarenga que jugaba por la derecha a pie cambiado y generaba espacios y peligro.

Con el correr de los minutos, Luján comenzó a equilibrar el juego y a encontrar espacios. Y con la movilidad de Pedro Alfonso en el medio y de Eladio Ramos arriba, empezó a merodear el área.

A los 18 minutos llegó una buena combinación de Luján en la puerta del área y la aparición de Ramos que no pudo definir con precisión. Y a los 28 inquietó con un centro de Leandro Coronel desde la izquierda y el salto de Tomás Luján que no pudo cabecear al arco.

Sobre la media hora de juego Luján comenzó a prevalecer en el partido, porque la recuperaba y salía rápido. Y con la velocidad de Julián Ford inquietaba. Y fue así que el propio Pesco se escapó por la izquierda, superó en velocidad al jugador de El Porvenir y tiró el centro que por centímetros no pudo conectar al gol Tomás Luján.

En el complemento, Luján salió decidido a ponerse en ventaja, presionando en mitad de cancha y jugando rápido para sus hombres de ataque.

Así, Julián Ford remató desde media distancia pero respondió el arquero. Y después el uno de El Porvenir también le ahogó el grito de gol a Facundo Rojas.

Hasta que a los 41 minutos, cuando parecía que la serie se definiría por penales, apareció Fermín Urtasun adentro del área y con un disparo fuerte puso el 1 a 0 y sellóla clasificación del Lujanero.