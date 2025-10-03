Un nuevo accidente de tránsito se produjo en una de las rutas que atraviesan Luján. En este caso ocurrió en ruta 7, a unos 200 metro del cruce con el Camino a Carlos Keen, e involucró a un auto y un camión. Y el saldo fue una persona con heridas de gravedad.

Por razones que se intentan establecer, alrededor de las 9.30 un Toyota Etios que circulaba en dirección Luján – Cortínez colisionó de frente con el camión que transitaba por la mano contraria.

Y según pudo saber LUJÁNHOY, por el impacto el conductor del Toyota Etios, un hombre de unos 62 años oriundo de nuestra ciudad, quedó inconsciente y tras ser rescatado del habitáculo por personal de los Bomberos Voluntarios, que trabajó en el lugar con dos móviles, fue trasladado al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján con signos vitales pero en estado delicado.

Por el siniestro, el corte este total en esa zona de la ruta 7. Además de los Bomberos, en el lugar trabajan personal de la Guardia, de la Policía local y de Seguridad Vial y peritos de la Policía Científica.