Orgullo lujanense: el joven Francisco Samarro fue convocado a la Selección Nacional de Fútbol Silencioso para representar a la Argentina y a Luján en la edición 25º de los Juegos Olímpicos de Sordos Tokio 2025.

Sin embargo, tras este inmenso logro, ahora el lujanense debe reunir el dinero para cubrir su pasaje y estadía en Japón. Por tal motivo, lanzaron una campaña solidaria para recaudar los fondos y ayudar a Francisco a cumplir su sueño.

Francisco, tiene 20 años, es nacido y criado en el barrio Santa Elena, pero a muy temprana edad tuve que ser operado. Allí, le hicieron un implante coclear para mejorar su audición y desde ese entonces, se considera hincha del Club Lujan y dedica su vida al deporte.

Desde la Fundación Mirarte y el Club Luján -quienes visibilizaron la noticia- celebraron con enorme alegría la convocatoria del joven: “Felicitaciones Fran por tu esfuerzo, dedicación y perseverancia que hoy tienen recompensa. Ahora, el sueño se llama Tokio 2025”.

“De chiquito fui un apasionado. Siempre me gustó jugar a la pelota y representar esta camiseta. Tuve que superar varios obstáculos y barreras por el tema del implante pero nada me perjudicó. Hoy puedo decir que estoy feliz de representar esta camiseta”, sostuvo el lujanense tras conocerse la noticia.

¿Cómo ayudar?

Los interesados en colaborar, podrán comunicarse con Francisco por Instagram a su cuenta @frann_sam. Además, el número de cuenta es 178-026355/9 y el CBU 0720178920000002635590 del Banco Santander.

El monto a juntar es 5 millones de pesos, por lo que la campaña necesita llegar a todas partes para así cumplir el sueño de Francisco.