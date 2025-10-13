En la ida de la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B, Luján igualó en Gerli 1 a 1 con El Porvenir, con gol de Eladio Ramos. Y luego, en el Estadio 1 de Abril, triunfó por 1 a 0 con un tanto de Fermín Urtasun a cuatro minutos del final y avanzó de ronda.

Ahora, por el encuentro de ida de los cuartos de final, el conjunto dirigido por Santiago Fredes visitó a Sportivo Barracas en el Estadio Tres de Febrero de Almagro.

El partido se disputó desde las 15.30 y fue arbitrado por Rodrigo Villalba. Y respecto del equipo, el técnico Santiago Fredes realizó un cambio: Lucas Gómez por Pedro Alfonso.

De entrada Luján presionó y contó con un centro que no llevó peligro. Pero con el correr de los minutos el local tomó la iniciativa, comenzó a hacer circular la pelota y llegó con claridad con un disparo desde la puerta del área que Matías Lescano rechazó espectacularmente.

A pesar del dominio territorial de Sportivo Barracas, Luján contó con la chance más clara del primer tiempo, pero tras una larga corrida de Eladio Ramos solo hacia el arco, llegó sin fuerzas y terminó rematando débil.

En el complemento, el Lujanero tuvo la primera tras un pase de Lucas Gómez, el disparo cruzado de Eladio Ramos, el rechazo a medias del arquero y la aparición de Julián ford que no pudo conectar la pelota.

Después, el local volvió a adueñarse de la pelota y generó chances muy claras. A los 15, el local tuvo el gol, pero Matías Lescano, con dos grandes tapadas, mantuvo el cero en su arco y respiró todo el pueblo Lujanero.

Y a los 23 nuevamente Sportivo Barracas tuvo el primero, pero entre Lescano y Molina taparon dos remates fortísimos de Figueroa y salvaron a Luján. Y enseguida Vidal le pegó desde media distancia y la pelota se fue cerca del palo derecho.

Después, el cansancio físico y mental y el calor, fueron apagando a los dos equipos, que no pudieron sacarse ventajas y terminaron 0 a 0. Y todo se definirá en el 1 de Abril.

Luján formó con: Matías Lescano; Fermín Urtasun, Nahuel Icazatti, Diego Molina y Leandro Coronel; Facundo Rojas, Enzo Oviedo, Pedro Alfonso y Julián Ford; Eladio Ramos y Tomás Luján.