Por la 18° fecha del Clausura de la Primera B, el 18 de octubre Flandria ganaba en su visita a Brown de Adrogué con un golazo de Bruno Guelfi y se metía en zona de Reducido. Pero en tiempo de descuento Brandon López lo empató con otro golazo.

Ahora, por la 19° y antepenúltima jornada, el Canario recibió en el Estadio Carlos V a Acassuso, que venía de derrotar por 3 a 1 a Fénix y ocupaba la 15° posición en el Clausura con 20 puntos pero la 5° en la General con 54 unidades. Mientras que el Canario marchaba 5° en el Clausura con 27 puntos y 10° en la General con 49 unidades.

El partido se jugó este sábado desde las 15.30, con arbitraje de Sebastián Bresba. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle realizó tres cambios: Cristian Ludueña, Gonzalo Salega y Benjamín Giménez por Alejandro Nalerio, Tomás Martínez y Jonatan Palacio.

En un encuentro de trámite parejo, aunque con una leve superioridad de Acassuso en el inicio gracias a un buen manejo de la pelota, Flandria logró golpear de entrada tras una recuperación y salida rápida.

Iban 14 minutos cuando Gonzalo Salega, ingresando solo por el medio, recibió el pase perfecto desde la izquierda de Benjamín Giménez y con categoría definió ante la salida del arquero Federico Tursi.

A pesar de ponerse en ventaja, la visita siguió controlando la pelota, jugando cerca del arco defendido por Maximiliano Gagliardo y generando algunas chances claras de gol. La mejor, un centro bajo desde la izquierda que no pudo controlar el arquero Canario y se fue rozando la base del palo derecho.

Sin embargo, antes del cierre del primer tiempo Flandria pudo haber aumentado, pero la pelota dio en el travesaño, después en la línea de meta y Franco Bustamante no pudo empujarla al fondo del arco.

En el complemento, Acassuso salió decidido a darlo vuelta y lo consiguió. Al minuto David Escalante marcó el empate y a los 10 Bruno Dordoni puso el 2 a 1.

Y ahí se terminó la historia, porque Flandria no tuvo respuestas anímicas ni futbolísticas para llegar al empate, desperdició otra chance de acercarse al Reducido y se fue de la cancha con sus hinchas cantándole “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Flandria formó con: Maximiliano Gagliardo; Andrés Camacho, Ariel Morales, Fernando Evangelista y Martín Correa; Daniel González, Cristian Ludueña, Bruno Guelfi y Gonzalo Salega; Benjamín Giménez y Franco Bustamante. DT: Arnaldo Sialle.