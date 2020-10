El martes pasado, el Municipio y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación (SAFCI) firmaron un acta acuerdo para avanzar con la construcción del Mercado Mayorista Regional del Partido de Luján, con el objetivo de promover la comercialización de los productos de la agricultura familiar local y regional.

El acuerdo fue firmado en el Museo de Bellas Artes por el intendente Leonardo Boto y el secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, Miguel Gómez.

Para llevar adelante el proyecto, “el Municipio pone a disposición un predio de 40.000 m2, ubicado en el barrio Valle Verde. En tanto, la SAFCI se compromete a realizar gestiones para lograr el financiamiento necesario a través del programa PISEAR (Proyecto de Inclusión en Áreas Rurales), que permita consolidar una infraestructura de comercialización mayorista de productos frescos y productos de las economías regionales de la agricultura familiar”, informaron al respecto desde la Comuna.

Sin embargo, este anuncio generó malestar en vecinos de los barrios Valle Verde, Luján del Sol, Altos de Valle Verde y zonas aledañas, quienes se reunieron el sábado por la tarde y firmaron una nota que será entregada al intendente Leonardo Boto. Del encuentro también participó el concejal de Juntos por el Cambio Daniel Curci Castro.

En el texto, los vecinos sostienen que “en la información oficial se hace mención a que ‘el Municipio pone a disposición un predio de 40.000 m2 ubicado en el barrio Valle Verde’. Y es a este respecto que debemos recordarle a usted y a sus funcionarios las normas que rigen el uso del suelo en nuestra ciudad y que vamos a exigir el total cumplimiento”.

En esa línea, afirman que “las parcelas a las que seguramente se hace referencia son las números 2 y 3, que resultan de una sesión para usos específicos de acuerdo a lo establecido en los artículos 56 y 63 de la Ley 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. La parcela 2, con una superficie de 30.600 m2, es destinada a Área Verde y Libre Público. Por su parte, la parcela 3 está destinada a Equipamiento Comunitario y con una superficie de 10.200 m2″.

Y remarcan que “esta sesión por plano tiene por función general las reservas Fiscales fundamentales para preservar la calidad de vida de los vecinos de acuerdo a la densidad propuesta, y como usted sabe muy bien no cuenta el Municipio de Luján con los espacios verdes ideales, y nuestro barrio no es la excepción. Lo mismo sucede con el Equipamiento Comunitario, no se puede dar cualquier destino ya que la ley lo expresa claramente”

Por su parte, citan que el Artículo 56 establece que “al crear o ampliar núcleos urbanos, áreas y zonas, los propietarios de los predios involucrados deberán ceder gratuitamente al Estado provincial las superficies destinadas a espacios circulatorios, verdes, libres y públicos y a reservas para la localización de equipamiento comunitario de uso público (…)” Mientras que sobre el Artículo 63 detallan que “se entiende por equipamiento comunitario a las edificaciones e instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad en materia de salud, seguridad, educación, cultura, administración pública, justicia, transporte, comunicaciones y recreación”.

Asimismo, apuntan que el Artículo 60 dice que “por ninguna razón podrá modificarse el destino de las áreas verdes y públicas, pues constituyen bienes de dominio público del Estado”, salvo “el caso de permuta por otros bienes de similares características que permitan satisfacer de mejor forma el destino establecido”.

Por último, los vecinos piden que “se respete la nueva Norma del Código de Ordenamiento Urbano (Ordenanzas 6771 y 6926) donde se asigna a la zona referida como Área Complementaria Residencial Extraurbano 1 (AC-RE1), con características residencial de baja densidad, Uso Dominante Residencial de vivienda unifamiliar y comercial minorista como complementario. No se encuentra permitido el comercio mayorista. Por lo expuesto, solicitamos que se revea el proyecto y no se permita semejante alteración de los usos permitidos”.

En tanto, el concejal Curci Castro, quien también firmó la nota, manifestó en diálogo con LUJANHOY que “el predio donde se intentaba hacer está adentro de la zona AC-RE1, que según el COU no autoriza mercado mayoristas. Y como eso no está autorizado, las única forma en la que podría avanzar el proyecto es con una excepción otorgada por el Concejo Deliberante”.

Sin embargo, el edil aclaró que “le dije a los vecinos que tenemos un acuerdo los 20 concejales y que coincidimos todos en que no vamos a dar excepciones al Código de Ordenamiento Urbano, porque se trabajó 20 años para tener este código y no es momento de salir a hacer excepciones. Por lo tanto, el intento de habilitar algo así en ese lugar no corresponde. Y que no creía que el Ejecutivo, sabiendo eso, finalmente solicite una excepción porque no la va a obtener. Al menos ese es el acuerdo que tenemos los concejales”.