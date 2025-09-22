Este lunes por la mañana, trabajadores despedidos -junto a sus familias- cierran al paso el ingreso de la fábrica Cerámica Cortínez. A modo de protesta, buscan evitar más despidos y que se cumplan sus derechos laborales.

La medida es en reclamo a los innumerables despidos que se han concretado hasta el momento. En total, 136 personas han perdido su fuente laboral y se esperan más despidos en el mes de octubre.

Desde las primeras horas de este lunes, la empresa responde con un importante operativo policial que amenaza con desalojarlos. En ese caso, los trabajadores se desplazarán a la ruta.

“No nos vamos a conocer hasta que nos paguen”, apuntaron.

Esta situación comenzó en febrero 2025 con suspensiones y falta de pago de los sueldos. Previamente, los trabajadores cobraban 800 mil pesos por quincena, pero después pasaron a cobrar sólo 200 mil por quincena y hasta a veces, en cuotas.

“Hasta el día de hoy, siguen así las pocas personas que están trabajando les están pagando en cuotas el sueldo con un mes de atraso. En junio, echaron a 66 empleados y ahora en septiembre a 70: 65 empleados y 5 mensuales nos echaron y nos quieren pagar el 50% de la indemnización en cuotas, es decir, que una persona de 10 años le quieren pagar 12 millones en 15 cuotas y ahora que salió la segunda camada se van a unir para protestar”, apuntaron los trabajadores despedidos.

Acerca del futuro, expresaron que “en octubre, se espera la tercer camada de telegramas y así hasta que Cerámica Cortines presente la quiebra. En Pilar cerraron y dejaron a 300 personas afuera de una fábrica, en Cañuelas están todos suspendidos y en Alberti, también.

“Cerámica Cortines va por el mismo camino, solo que van más despacio que el resto de las empresas”, agregaron.