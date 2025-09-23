Este lunes por la mañana, trabajadores despedidos -junto a sus familias- cerraron al paso el ingreso de la fábrica Cerámica Cortínez. A modo de protesta, buscaron evitar más despidos y que se cumplan sus derechos laborales.

La medida fue en reclamo a los innumerables despidos que se han concretado hasta el momento. En total, 136 personas han perdido su fuente laboral y se esperan más despidos en el mes de octubre.

Desde las primeras horas de este lunes, la empresa respondió con un importante operativo policial que amenazó con desalojarlos. Finalmente no sucedió.

Y este martes, tal como comunicaron los trabajadores, levantaron la medida de fuerza al recibir de la empresa el compromiso de abonar la indemnización. Aunque no se sabe si será en su totalidad o solo un porcentaje.

En ese marco, este miércoles habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo. “Sino aparece la plata de la indemnización al 100%, se vuelve a cortar”, apuntaron los trabajadores.